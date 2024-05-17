Продажи Grand Theft Auto 5 достигли 200 миллионов копий

В начале года, а точнее в феврале, было официально объявлено, что по всему миру продано более 195 миллионов копий Grand Theft Auto 5. Этот результат сам по себе невероятен, но многолетний хит Rockstar Games ни в коей мере не разочаровал ожиданий и достиг еще одной удивительной вехи.

В связи с отчетом о доходах, который установил официальное окно запуска GTA 6, Take-Two Interactive официально объявила о продаже более 200 миллионов копий GTA 5. Таким образом, всего за несколько месяцев последняя часть Grand Theft Auto разошлась таким тиражом, которым могут похвастаться лишь немногие другие ААА-игры. Благодаря существованию режима RP в GTA Online и всем нововведениям, разработанным Rockstar, вторая молодость GTA 5 еще далека от своего завершения. Спустя более 10 лет она продолжает привлекать миллионы игроков.