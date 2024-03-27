Игроки Dragon's Dogma 2 обнаружили работающие катапульты, которые иногда открывают секретные зоны

Dragon's Dogma 2 просто огромна, и игроки все еще открывают секреты спустя несколько дней после запуска, такие как ужасающая болезнь пешек, которая делает ваших спутников убийцами. Но если говорить о более забавных вещах, то недавно игроки узнали, как использовать многочисленные катапульты, разбросанные по всему миру, и некоторые из них пригодились для открытия секретных зон.

Пользователь X/Twitter @Peppo_LS поделился роликом, в котором он использует катапульту в Dragon's Dogma 2, чтобы успешно разрушить массивную каменную насыпь и открыть новый путь вдалеке. Ролик стал вирусным, скорее всего, потому, что не сразу было понятно, что катапульты можно использовать, а в Dragon's Dogma 2 этому никак не обучают. Вам нужно найти в мире работающую катапульту (многие из них сломаны), поднять камень поблизости, подбросить его и аккуратно опустить вниз, чтобы произошла небольшая сценка, в которой катапульта отбрасывает камень в сторону. После этого ваши пешки перезарядят катапульту, и вы сможете попробовать еще раз.

Но не все катапульты являются верным признаком скрытых путей. Одна катапульта, например, просто отправила камень в далекую стену. А катапульта, которую использовал Peppo_LS, может потребовать 2-3 попытки, прежде чем она открыла тот же самый путь. Так что если вы хотите добраться до секретов в Dragon's Dogma 2 с помощью катапульты, вам придется проявить настойчивость, и не каждое осадное орудие гарантированно станет секретом.

Мораль сей истории такова. Экспериментируйте со всем, что найдете в Dragon's Dogma 2. Если катапульты не только функциональны, но и полезны для открытия скрытых путей, кто знает, какие еще механизмы могут пригодиться игрокам в процессе исследования?