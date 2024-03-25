Игроки Dragon's Dogma 2 успешно избавились от микротранзакций с помощью модов

Одной из главных претензий к самой главной RPG этого года, кроме вопроса о производительности, стали микротранзакции. Dragon's Dogma 2 сразу после релиза обвинили в навязывании доната, с помощью которого можно купить очень полезные и труднодоступные внутриигровые предметы. Благо, на ситуацию крайне оперативно отреагировали авторы модификаций, которым удалось всего за несколько дней полностью избавиться от этой системы.
Первые выходные после релиза игры принесли больше десятка различных модификаций. Практически все они посвящены устранению необходимости пользоваться микротранзакциями. Работы пользователей напрямую добавляют предметы, которые предлагаются разработчиками за реальные деньги. При желании игроки могут использовать неограниченное количество предметов для быстрого путешествия и камни возрождения.
Теперь, чтобы получить редкие предметы в Dragon's Dogma 2, будет достаточно заработать нужное количество золота, и они всегда будут доступны вам через торговца в главном городе. С этими модами вам никогда не придется беспокоиться о донате в игре, однако эта привилегия доступна только для игроков на ПК. Ознакомиться с модификациями к игре можно прямо на нашем сайте.
Поэтому у Capcom да и у многих других разрабов так сильно подгорает от модов, как они будут впаривать скины, хотя моды очень часто это не только скины а исправление многих косяков и механик которые разрабы сами не исправляют, я уж не говорю про глобальные моды с помощью которые просто создаётся новая игра или добавляется огромное количество нового контента.
Как жаль, что у консольщиков нет модов
Моды и тренеры наше все. Вечно приходиться подтирать за разрабами их обсер...
20 часов наиграл, ни разу не сталкивался с донатами.
Ну, бесконечные ТП это круто. Если-бы не они я бы 1-ую не играла. И тут очень ждала мод на бесконечные камни тп. Ещеб мод на сейвы и вообще супер.
За 30 часов игры у меня уже штук 20 камней телепортации скопилось, не знаю зачем их столько я всегдо два раза с перегрузами телепортировался на данный момент.