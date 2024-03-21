Игроки массово вырезают NPC в Dragon's Dogma 2 ради дополнительных FPS

Ранее игроки смогли выяснить, что частота кадров в Dragon's Dogma 2 на ПК падает из-за NPC. Capcom подтвердили проблему и уже работают над её решением - производительность постараются улучшить уже в ближайших патчах. Однако игроки нашли выход из ситуации и решили прибегнуть к геноциду: они составляют списки малозначительных NPC, которых можно убить, чтобы повысить FPS.
Под «оптимизацию» попадают все подряд, но игроки уже составляют список важных сюжетных NPC, которых не стоит убивать. Кто точно идёт под нож, так это фурри из-за прорисовки меха, а также стражники, ведь им некого защищать если вы вырежете всех.
Игрок подходит к нпц: фпс или жизнь?
Ахаха, я знала, я знала что начнется резня, я где-то писала про это.
Да я Ванга блин.
Подходишь такой к столице и
И потом сразу 60 фпс =)
Потом кат сцена финальные титры)
И стоило добавлять ненужную фурятину которая жрет фпс
а стоило ли делать нормальную оптимизацию, там больше 15 юнитов то и не собирается
А что, там можно город вырезать?
В первой части тебя в тюрьму сажали за плохое поведение
В этой видимо стража понимает всю важность вырезания НПС и снисходительно к этому относится.
там чё то поговаривали что на 4070 25 фпс?
Да ну нах. Кривой порт на пк бо на консолях норм.
на консолях лок на 30ку поставили, без режима производительности, это говорит о что игру банально не доделали, раз на всех платформах лажа с оптимизоном
Какая-то нездоровая тенденция у нас пошла. То ТОдд делал свой скамфилд 10 лет, а вышла лажа с пустым миром, теперь вот догму 12 лет делали. А в итоге окажется что ее реально делали от силы год, пара китайцев за миску риса...
Вот это я понимаю взрослый отыгрыш роли! А главное стимул какой?! Всё ради драгоценных FPS. Меры радикальные, но действенные. Всяким там "вратам балдура третьих" столь глубокий отыгрыш роли даже в самых глубоких влажных мечтах не могло присниться. Dragon's Dogma 2 истинно хардкорная ролевая игра!
P.S. А если серьёзно, что-то мне подсказывает, что патчами эту проблему починят. Разрабам, как это всегда бывает, скорее всего тупо не хватило времени всё оптимизировать к релизу. Но лично я такие косяки легко прощаю, если игра классная. Да и в целом, это даже весело отыгрывать злодея не ради злодейства, а ради FPS...
А помните те времена когда в игры играли, а не в фэпасы...Тогда уже вырежте деревья, траву, города, боссов. А потом какой нибудь Karmik Кoala с Ютуба будет обьяснять комунити что какому нибудь полоумному Немзу так легче бегать спидран..
Добавьте ИИ хорошее НПС , пусть молят о пощаде🤣😂😈
Вот это выход для оптимизации)))). Надежный))))
Это наш путь, всех под нож!
🤣🤣🤣
Конечно, виноваты не кривые руки разработчиков и кривой движок, а модельки NPC! Может, еще весь мир заскриптуем, чтобы на чистом поле с пустым сундуком было 100500 ФПС?
может есть ещё метод-хороший пк и в диспетчере задач вырубить всё ненужное и на крайняк в драйвере качество и все настройки по умолчанию