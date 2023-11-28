На странице Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза - игра получит текстовый перевод на русский язык

Авторы Dragon’s Dogma 2 обновили страницу в Steam и теперь мы знаем дату релиза, информацию о бонусах за предзаказ и то, что игра получит официальный перевод на русский язык
Как и ожидалось из предыдущей утечки, ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года. В этот день игра должна появиться на PC, PS5 и Xbox Series.
Демонстрация Dragon's Dogma 2, на которой Capcom, должна была объявить эту самую дату выхода, состоится сегодня вечером в 23:35 по МСК и после неё, возможно, откроются предзаказы.
Для предзаказа будет доступно два издания:
Бонус за предзаказ стандартного издания:
- Превосходная оружейная четвёрка.
Бонус за предзаказ издания Deluxe:
- Превосходная оружейная четвёрка.
- Кольцо спокойствия.
Присутствуем следующее примечание: Примечание: возможно, упомянутый выше бонус станет доступен в будущем.
Deluxe Edition включает основную игру и дополнение «Новый набор "Благо для путешественника"».
Новый набор «Благо для путешественника»:
- Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).
- Коллекция музыки и звуков из Dragon's Dogma.
- Дымовая приманка для гарпий.
- Подвеска душевности (продуманный подарок).
- Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки).
- Самодельный ключ от темницы (для побега из темницы).
- Искусство преображения (изменение внешности персонажа).
- Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни) (A).
- 1500 кристаллов Разлома (очки для использования за Разломом).
Если вы как-то пропустили шумиху вокруг Dragon's Dogma 2, то это продолжение экшен-РПГ Dragon's Dogma 2012 года. В ней будут расширены многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему пешек-компаньонов и возможность забираться на монстров.
Мир Dragon's Dogma 2 будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но это касается не только размеров, но и плотности активности, так что вам будет чем заняться.
Кроме того, у монстров теперь будут зоны обитания и поведенческие модели атаки, так что вы сможете, например, разогнать грифона, пока он охотится за добычей.
Вот капком в этом деле молодцы,всё с ру переводом и на пк выпускают,жаль,скворечник так не может.
Только сами игры почему-то не выпускают для РФ :). Хорошо, что хоть о русскоговорящих в других странах позаботились.
Можно будет купить steam-ключ в Буке или в Плати Маркете.
Да все прекрасно понимают,что русские так и продолжают играть просто сменив регион, и никак этому не мешают. Действительно не выпускают единицы,вроде близов,что,если обнаружат русского игрока сразу кидают бан на аккаунт и заставляют доказывать,что ты не русский.
Blizzard-Activision, ArenaNet и Warner Bros - вот эти больше всего любят "гадить", причём санкции от них этого никак не требуют, делают по собственной инициативе, что-бы получить дополнительную прибыль
Хз, чел. Играю в диаблу 4 с полным русским дубляжом на боксе с другими русскими сидя в России. На коробке ру-регион, только вот на акке бокса аргентина и то это тупо из-за цен. Но акк батлнета как был сто лет назад создан в рф, так никуда не переезжал (хз даже есть ли там вообще система регионов), и игра норм активировалась, никаких банов не словил.
Открою секрет - банят не русских, а тех, кто ведёт себя как мрaзь в чате и не умеет без оскорблений.
хорошая новость!
Игра радует, с каждой новостью, видно что компания будет ставить на неё.
Ну вот первая RPG на 24-й, да ещё и фэнтэзи. Первую часть пропустил ну как. уж больно такое себе ток сражение и прикольные, надеюсь эта куда бодрее будет.
Хорошие новости, игру очень жду (Dragon’s Dogma: Dark Arisen очень понравилась, в своё время, на ПК).
Рад что русский будет.
Новость конечно хорошая, но они собираются или нет выпускать Pragmata? Dragon's Dogma 2 не успели анонсировать выпускают, на The Game Awards анонсируют новую игру в серии Monster Hunter, даже никакую Exoprimal выпустить успели. А Pragmata как анонсировали в 2020 году всё переносят каждый год и переносят.
Вау еще ктото помнить про нее, респкт и уважуха
С самого анонса слежу за ней ждал, что на Capcom Showcase 2023 анонсируют наконец дату выхода, а вместо этого листочек с извинениями и переносом на неопределённый срок https://www.youtube.com/watch?v=8-N5fYjhQO8.
чел мы вторую догму ждали почти 10 лет! а ты вою праг-чёто-там, ждешь всего 3-4 года! имей совесть а! дай нам порадоваться что наконец получили то что мы хотели! вам хоть дали анонс вашей игры, а мы 10 лет в неведении жили!
Я не против Dragon's Dogma 2, мне понравилась первая часть и вторую жду, я против политики по Pragmata, анонсировали, обещали выпустить год от года, теперь перенесли на неопределённый срок, а в это время тратят свои ресурсы на такую фигню как Exoprimal.
по кристаллам не понятно донат? или просто выбиваемая валюта?
Это же Капком, думаю это и то, и другое. И в игре выбить и продавать будут.
Возможно это валюта для того, чтобы нанимать пешек
упд: как в первой части
это отдельная игровая валюта. она и в первой части была! нет она не донатная. в игре добывается и тратится на разные плюхи.
там ещё можно некоторый шмот за нее купить)
Это как в Монстре хантере покупка доп скинов, анимаций и разных социальных плюх, хоть и в игре их сотни, сугубо по желанию.
Не прогнулись, красавцы.
эммм в чё не прогнулись? немного не понятно. то что русский язык добавили?
В смысле не прогнулись? Страничка то - ой, извините!
следующая новость на PG - Dragon’s Dogma 2 будет защищена Denuvo
и чё? вообще побоку чем она будет защищена. хоть семью денувами. один фиг я и все фанаты купят лицуху.
дануево это минус стабильность и оптимизация
да? чет ни на лордс оф фолен ни на форспоукен ни на хогвартсе ни на мортал комбате 1 не заметил! при том что во все эти игры играл на релизе и раннем релизе! и всё замечательно работало! просто комп нормальный надо иметь тогда и нагрузки ощущать не будет.
дайте уже поиграть..... в ней осталось все то, за что догму любят. Теперь вижу, что они не облажались с сиквелом.
После этого в твитере начался шторм
шторм несуществующих 404 языков?)
Dragons dogma 1 better then Dragons dogma 2
вообще поровну, жду выхода Men of War II, Falling Frontier, Sea Dogs: Легендарное Издание, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Terminator: Dark Fate - Defiance, Homeworld 3, Caribbean Legend - Pirate Open-World RPG, Corsairs Legacy - Pirate Action RPG & Sea Battles, Pirate Simulator, Crusader Kings IV,
Довольно удивительно, учитывая, что в первой оф. перевода не было 🤔
не играл в 1 часть, но кажется будет пушка)
первая часть пушка, это будет походу маст хев 9.5 из 10
Лучше бы Dungeons 4 перевели. Без юморной озвучки как это было Dungeons 2-3 игра не заходит
Да скорее всего русский ближе к релизу уберут, это сейчас модно =(
Озвучку русскую получит или нет? Если нет, заголовок новости не адекватен. Мы все немые? И можем общаться только текстом и жестами? Надо было указать что текстовый перевод на русский язык.
а ты чё ждал ру озвучку что ли? смешно. скажи спасибо что текст будет на русском! вон в первой части до сих пор нет офф ру перевода текста! совсем зажрались!