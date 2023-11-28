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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
8.2 189 оценок

На странице Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза - игра получит текстовый перевод на русский язык

butcher69
Новости

Авторы Dragon’s Dogma 2 обновили страницу в Steam и теперь мы знаем дату релиза, информацию о бонусах за предзаказ и то, что игра получит официальный перевод на русский язык

Как и ожидалось из предыдущей утечки, ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года. В этот день игра должна появиться на PC, PS5 и Xbox Series.

Демонстрация Dragon's Dogma 2, на которой Capcom, должна была объявить эту самую дату выхода, состоится сегодня вечером в 23:35 по МСК и после неё, возможно, откроются предзаказы.

Для предзаказа будет доступно два издания:

Бонус за предзаказ стандартного издания:

  • Превосходная оружейная четвёрка.

Бонус за предзаказ издания Deluxe:

  • Превосходная оружейная четвёрка.
  • Кольцо спокойствия.

Присутствуем следующее примечание: Примечание: возможно, упомянутый выше бонус станет доступен в будущем.

Deluxe Edition включает основную игру и дополнение «Новый набор "Благо для путешественника"».

Новый набор «Благо для путешественника»:

Спойлер
  • Походный набор путешественника (снаряжение для лагеря).
  • Коллекция музыки и звуков из Dragon's Dogma.
  • Дымовая приманка для гарпий.
  • Подвеска душевности (продуманный подарок).
  • Загадочный ладан Разлома (изменение характера пешки).
  • Самодельный ключ от темницы (для побега из темницы).
  • Искусство преображения (изменение внешности персонажа).
  • Камень пробуждения (возвращает павшего к жизни) (A).
  • 1500 кристаллов Разлома (очки для использования за Разломом).

Если вы как-то пропустили шумиху вокруг Dragon's Dogma 2, то это продолжение экшен-РПГ Dragon's Dogma 2012 года. В ней будут расширены многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему пешек-компаньонов и возможность забираться на монстров.

Мир Dragon's Dogma 2 будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но это касается не только размеров, но и плотности активности, так что вам будет чем заняться.

Кроме того, у монстров теперь будут зоны обитания и поведенческие модели атаки, так что вы сможете, например, разогнать грифона, пока он охотится за добычей.

137
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
samosan

Вот капком в этом деле молодцы,всё с ру переводом и на пк выпускают,жаль,скворечник так не может.

40
opexdisturbed

Только сами игры почему-то не выпускают для РФ :). Хорошо, что хоть о русскоговорящих в других странах позаботились.

-14
Xstranger opexdisturbed
Только сами игры почему-то не выпускают для РФ :)

Можно будет купить steam-ключ в Буке или в Плати Маркете.

13
samosan opexdisturbed

Да все прекрасно понимают,что русские так и продолжают играть просто сменив регион, и никак этому не мешают. Действительно не выпускают единицы,вроде близов,что,если обнаружат русского игрока сразу кидают бан на аккаунт и заставляют доказывать,что ты не русский.

-9
Artery Kaulitz samosan

Blizzard-Activision, ArenaNet и Warner Bros - вот эти больше всего любят "гадить", причём санкции от них этого никак не требуют, делают по собственной инициативе, что-бы получить дополнительную прибыль

6
LV4K Artery Kaulitz

Хз, чел. Играю в диаблу 4 с полным русским дубляжом на боксе с другими русскими сидя в России. На коробке ру-регион, только вот на акке бокса аргентина и то это тупо из-за цен. Но акк батлнета как был сто лет назад создан в рф, так никуда не переезжал (хз даже есть ли там вообще система регионов), и игра норм активировалась, никаких банов не словил.

Открою секрет - банят не русских, а тех, кто ведёт себя как мрaзь в чате и не умеет без оскорблений.

5
Ar55555

хорошая новость!

16
Kazerad

Игра радует, с каждой новостью, видно что компания будет ставить на неё.

11
DenisVTR

Ну вот первая RPG на 24-й, да ещё и фэнтэзи. Первую часть пропустил ну как. уж больно такое себе ток сражение и прикольные, надеюсь эта куда бодрее будет.

3
pavloalex

Хорошие новости, игру очень жду (Dragon’s Dogma: Dark Arisen очень понравилась, в своё время, на ПК).

3
AlluringJake

Рад что русский будет.

2
KnDiman

Новость конечно хорошая, но они собираются или нет выпускать Pragmata? Dragon's Dogma 2 не успели анонсировать выпускают, на The Game Awards анонсируют новую игру в серии Monster Hunter, даже никакую Exoprimal выпустить успели. А Pragmata как анонсировали в 2020 году всё переносят каждый год и переносят.

0
Тисекрий

Вау еще ктото помнить про нее, респкт и уважуха

1
KnDiman Тисекрий

С самого анонса слежу за ней ждал, что на Capcom Showcase 2023 анонсируют наконец дату выхода, а вместо этого листочек с извинениями и переносом на неопределённый срок https://www.youtube.com/watch?v=8-N5fYjhQO8.

0
Megido

чел мы вторую догму ждали почти 10 лет! а ты вою праг-чёто-там, ждешь всего 3-4 года! имей совесть а! дай нам порадоваться что наконец получили то что мы хотели! вам хоть дали анонс вашей игры, а мы 10 лет в неведении жили!

-1
KnDiman Megido

Я не против Dragon's Dogma 2, мне понравилась первая часть и вторую жду, я против политики по Pragmata, анонсировали, обещали выпустить год от года, теперь перенесли на неопределённый срок, а в это время тратят свои ресурсы на такую фигню как Exoprimal.

0
Alex40001

по кристаллам не понятно донат? или просто выбиваемая валюта?

0
butcher69

Это же Капком, думаю это и то, и другое. И в игре выбить и продавать будут.

0
GePon1mo

Возможно это валюта для того, чтобы нанимать пешек

упд: как в первой части

0
Megido

это отдельная игровая валюта. она и в первой части была! нет она не донатная. в игре добывается и тратится на разные плюхи.

0
Megido GePon1mo

там ещё можно некоторый шмот за нее купить)

0
grylityy

Это как в Монстре хантере покупка доп скинов, анимаций и разных социальных плюх, хоть и в игре их сотни, сугубо по желанию.

0
Eclair_93

Не прогнулись, красавцы.

0
Megido

эммм в чё не прогнулись? немного не понятно. то что русский язык добавили?

1
Rаyden

В смысле не прогнулись? Страничка то - ой, извините!

0
Snake Snaake Snaaaaaake

следующая новость на PG - Dragon’s Dogma 2 будет защищена Denuvo

0
Megido

и чё? вообще побоку чем она будет защищена. хоть семью денувами. один фиг я и все фанаты купят лицуху.

-4
Night Strider Megido

дануево это минус стабильность и оптимизация

-2
Megido Night Strider

да? чет ни на лордс оф фолен ни на форспоукен ни на хогвартсе ни на мортал комбате 1 не заметил! при том что во все эти игры играл на релизе и раннем релизе! и всё замечательно работало! просто комп нормальный надо иметь тогда и нагрузки ощущать не будет.

3
SteepKyran

дайте уже поиграть..... в ней осталось все то, за что догму любят. Теперь вижу, что они не облажались с сиквелом.

0
Akalaka
игра получит перевод на русский язык

После этого в твитере начался шторм

0
ValSpain

шторм несуществующих 404 языков?)

1
ibrohim1234

Dragons dogma 1 better then Dragons dogma 2

0
Well-knownQusai

вообще поровну, жду выхода Men of War II, Falling Frontier, Sea Dogs: Легендарное Издание, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Terminator: Dark Fate - Defiance, Homeworld 3, Caribbean Legend - Pirate Open-World RPG, Corsairs Legacy - Pirate Action RPG & Sea Battles, Pirate Simulator, Crusader Kings IV,

0
Sunset_Neko

Довольно удивительно, учитывая, что в первой оф. перевода не было 🤔

0
Floww

не играл в 1 часть, но кажется будет пушка)

0
AndSmart

первая часть пушка, это будет походу маст хев 9.5 из 10

0
Cидoрыч

Лучше бы Dungeons 4 перевели. Без юморной озвучки как это было Dungeons 2-3 игра не заходит

-2
Fess65

Да скорее всего русский ближе к релизу уберут, это сейчас модно =(

-2
Рогатый Лорд

Озвучку русскую получит или нет? Если нет, заголовок новости не адекватен. Мы все немые? И можем общаться только текстом и жестами? Надо было указать что текстовый перевод на русский язык.

-10
Megido

а ты чё ждал ру озвучку что ли? смешно. скажи спасибо что текст будет на русском! вон в первой части до сих пор нет офф ру перевода текста! совсем зажрались!

0