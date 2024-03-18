"Ничего противозаконного нет", - уверяет стример, выложивший в сеть 4 часа из Dragon's Dogma 2

Случаи появления игр на физических носителях за одну или даже две недели до их официального релиза не редкость, поскольку есть ритейлеры, которые продают игру до запуска, а в некоторых случаях копии просто крадут, как в случае со Starfield в прошлом году.
Так, на прошлой неделе стример провел трансляцию на Twitch и выложил в открытый доступ около 4 часов геймплея Dragon's Dogma 2, в котором было показано немало интересного об игре и о том, как она работает на PlayStation 5. Разумеется, Capcom это явно не понравилось, и она просто удалила видео. Впрочем, пользователь, ответственный за видео, решил вступить в перепалку с Capcom и утверждает, что в его действиях нет ничего противозаконного, так как у него есть чек на игру.
"Я легально купил копию игры, и у меня есть чек на нее", - заявил стример. "В том, как я играю, нет ничего противозаконного", добавив, что он также играл через VPN, по всей видимости, чтобы избежать прямого и идентифицируемого подключения игры к его сети.
По словам стримера, он получил предварительную копию Dragon's Dogma 2 от друга, который работает в одном из магазинов Walmart. Помимо утечки от стримера, в сети уже появились и другие копии Dragon's Dogma II, так что остерегайтесь спойлеров.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Бывают случаи, когда людям (блогерам, к примеру) позволяют как есть показать геймплей проекта, который официально ещё не вышел в релиз, и им либо позволяют снимать без ограничений, либо предупреждают до какого момента можно показать, а что можно будет уже после релиза.
Тут же чел получил проект раньше времени через какого-то "друга" и официального разрешения на показ не получил, так что его видео могут спокойно взять и удалить и у них есть полное право на это. У него не будут забирать оплаченную им копию игры, он сможет спокойно продолжить снимать после официального релиза. Но до того момента, будь добр, либо получи разрешение, либо жди как все. Разумеется, играть "втихую" никто не запрещает.
А оплата товара и чек не оправдывают махинацию.
Не ну лично для него незаконного ничего и вправду нет. И блокать его стримы они не имеют особо право. Ибо эмбарго его подписывать никто не заставлял. Но вот другу из волмарта, будет весело если его найдут, учитывая факт того что ему ещё и чек пробили.
Учитывая что он вроде как сказал что будет и в будущем так делать, то смысл палить где игру берёшь.
Вообще то имеют право. По закону это их интеллектуальная собственность и они имеют полное право на любой стриминг платформе кинуть страйк и запретить трансляцию своих игр.
На основании чего? Если он оплатил товар? В чем он нарушил закон?
Кто там сказал что игроки не владеют купленными играми? Юбисофт? Вот такой этот мир западный (и не только) захотят все, заберут и ни чего не сделаете. Ну если есть тонна бабок можно и судится.
Для игры не нужен интернет, игру скорее всего приобрели на физ. носителе. Это не игра сервис требующая подписки и постоянного подключения к сети. Они могут пойти на что угодно, это понятно. Но это будет удар по репутации. Вряд-ли они это будут делать. Да и проблема высосана из пальца. Ну слили геймплей в сеть заранее, и? Что изменилось? Люди и так знают что знать от игры, тем более кто следит за ней. А спойлеры, да я вас умоляю. Неужели есть такие, кто увидев спойлер, откажется играть сам. Игра, не фильм. В играх спойлеры не так страшны. особенно в рпг.
А касательно юби, они скоро будут по помойкам побираться, с их АААА играми и повесточной фигней. У них и так дела хуже не куда, молчали-бы лучше...
Ну в целом чел прав: он купил игру, получил чек, а значит является ее владельцем и может в нее играть. NDA не подписывал, а значит никаких запретов на разглашение не имеет. Корпоративный шпионаж ему не пришьешь, упущенную выгоду тоже. Максимум тут попытаться нагнуть того, кто ему игру продал, но воллмарт же огромный сетевик, поди найди еще, да и это вам не игровых журналистов пугать, воллмарту может оказаться люто плевать.
Мне кажется у него больше нет друга,который работал в Walmart.)
Получается его друга walьнули в martе. Вот это приколдэсики подъехали.
Видимо в Walmart работают те, у кого нет друзей и только одному повезло.)
Блочить даунов надо все правильно