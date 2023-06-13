Новые скриншоты и арты персонажей Dragon's Dogma 2 ©

После завершения выставки Capcom Showcase, компания Capcom опубликовала новые скриншоты и ключевые арты Dragon's Dogma II. На скриншотах показаны узкие улочки средневекового города, сражения с разными монстрами, включая огромного циклопа. Два персонажа, изображенные на главном арте игры, - лучница Ульрика и жрица Надиния, имеющие очень большое значение для сюжета.

Dragon's Dogma 2 даст игрокам больше возможностей, например, сломать элементы окружения с помощью наших способностей, чтобы нанести урон врагам, или добавить профессии на выбор.

Dragon's Dogma 2 - это однопользовательская игра в жанре action RPG. Игроки отправляются в путь и создают свое собственное приключение, использую навыки, пешки и умные способы решения квестов. К этому приключению можно подойти по-разному. И ваша партия пешек, и враги будут динамически реагировать на ваши действия на поле боя, независимо от того, будете ли вы карабкаться по спинам монстров или попытаетесь расправиться с ними издалека. Ваша специализация позволит вам выбирать стиль игры и то, как вы будете использовать оружие: мечи, луки или мощную магию, чтобы нанести врагам смертельный удар.

Dragon's Dogma II находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Дата выхода еще не объявлена.