Новый трейлер Dragon's Dogma 2 посвящён воину

Шумиха вокруг Dragon's Dogma 2 в последние месяцы росла как на дрожжах. Capcom раскрыла множество подробностей о функциях, включенных в продолжение приключенческой ролевой игры, и многие уже с нетерпением ждут возможности сыграть в игру. Официально выпуск Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта 2024 года. Однако, компания не перестаёт делиться свежими подробностями грядущего проекта. Компания представила новый трейлер, который посвящён классу воина.
Воин, специализирующийся на ведении прямого боя, может похвастаться крепким телосложением и способным выдерживать контратаки противника. В Dragon's Dogma 2 воины являются мастерами двуручного оружия, такого как большой меч и молот. Удар, который наносится после накопления силы и обнаружения открытия, является одним из самых мощных атак среди всех профессий.
Во, мой класс, хотя я знаю сейчас тут кое кто придёт и вонять начнёт, что надо играть только за магов везде и всегда, потому что воины скуууушные. Зато эффективные )
Конечно войн, и чем здоровее тем круче!
Скучные? Фиг знает, я вот люблю врываться воином в самое мясо и да, я слишком ленивый, чтобы заучивать тонну заклинаний, воином быть гораздо проще.
я думал большинство любит играть за лучников