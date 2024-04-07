Похоже, что над Dragon's Dogma 2 работало на удивление небольшое количество людей

Dragon's Dogma 2 - одна из самых неоднозначных игр года и оказалось, что команда, стоящая за этим проектом, была относительно небольшой по сегодняшним меркам ААА-проектов. На самом деле, Capcom выделила для работы над ней в четыре раза меньше людей, чем в случае с другими своими играми.
Согласно данным, опубликованным на сайте MobyGames.com, над Dragon's Dogma 2 трудились всего 392 сотрудников. Пользователь Reddit под псевдонимом Myuserisunique сравнил это число с другими работами Capcom. Оказалось, что в создании Street Fighter 6 принимали непосредственное участие 1 828 разработчиков, а ремейк Resident Evil 4 (1 504) и Devil May Cry 5 (1 222) также перешагнули рубеж в 1 000 человек. А если говорить про другие студии, то команда, ответственная за Dying Light 2, состояла из 2870 человек, а за Cyberpunk 2077 - из 3184.
Поскольку в сети уже звучали обвинения в том, что сервис предоставляет неточные данные, Myuserisunique решил проверить это сам, основываясь на версии игры, купленной в Steam. По его подсчетам, над Dragon's Dogma 2 работало 383 человека. Небольшая разница может быть связана с отсутствием в списке сотрудников, участвовавших в создании консольных версий.
Нельзя не упомянуть и о реакции фанатов игры на эти новости. Многие из них пришли к выводу, что Capcom с самого начала не верила в успех игры. Ниже вы можете ознакомиться с некоторыми избранными комментариями по этому поводу.
Получается у них был ограниченный бюджет, и им пришлось дергать за множество ниточек, чтобы сделать DD2. Это просто безумие. Capcom действительно наплевать на этот IP.
Это безумие. Capcom хотела, чтобы Dragon's Dogma 2 провалилась.
Серия Dragon's Dogma никак не может набрать обороты. Если это правда, то это действительно впечатляющее достижение для людей, которые работали над этой игрой, несмотря на ее недостатки.
Жаль, что Capcom не верит в эту серию. Если бы они рискнули и выделили ей столько же ресурсов, сколько получают другие игры, я думаю, она могла бы стать чем-то действительно удивительным.
Я все еще люблю игру и получаю удовольствие, хотя и был разочарован некоторыми моментами. Но теперь, узнав правду, я не могу отделаться от ощущения, что эта франшиза и все, кто над ней работал, во второй раз лишились возможности воплотить в жизнь свое истинное видение. Это очень угнетает. Если это действительно так, и если Ицуно просто хотел создать шумиху и привлечь внимание, чтобы помочь своей игре и персоналу, то я проникся к нему большим уважением. Раньше я тоже шутил про "видение Ицуно", но теперь, учитывая контекст, возможно, он просто пытался сделать все возможное в тяжелой ситуации.
Неужели кто-то удивлен этим? Capcom потребовалось десятилетие, чтобы дать сиквелу зеленый свет, и даже тогда она не верила, что он стоит потраченного времени и денег.
Dragon's Dogma 2 дебютировала 22 марта этого года на PC и консолях PS5 и Xbox Series X/S. Несмотря на технические проблемы и споры о микротранзакциях, игра получила широкую известность, а ее продажи за две недели после релиза превысили 2,5 миллиона копий.
бля почти 400 человек вдумайтесь , а такую дрянь слепили , и мозги пудрят теперь всем , атомик хердс на коленке 5 человек делали ммм ...
Baldurs Gate 3 400 человек, похоже старые издатели решили только на бабло смотреть а не на игроков.
Я из старых помню только Larian кто еще заботятся о репутации и игроках.
Мне кажется само появление второй части, это уже само по себе событие. Если бы не колоссальный успех основных франшиз кэпком, таких как резидент ивл, сиквела догмы могло не быть и вовсе. А так они решили все-таки выделить какие-то копейки на этот полузабытый проект.
И все равно это дохрена, для такой игры, почти 400 человек
Это видно, практически все составляющие второй части сделаны абы как.
поэтому не хватило тестировщиков ...
Но даже так игра смогла выстрелить и собрать нужную кассу, от чего надеюсь капком дадут все необходимые ресурсы Ицуне и тот уже забабахает на всю своб фантазию.
Всего 392 чедовека кек, как бедненькие вообще игру то смогли доделать....
За то дюневу додумались сразу впихнуть.
Ну видимо нужно было 10000 человек, чтобы сделать оптимизацию, нормальный сюжет и красивый мир а не два одинаковых биома, в игре кроме боевки ничего нету, игра даже со всеми минусами топовая, чисто из-за боевки и пешек, но если бы они доделали игру был бы шедевр
Как 400 тел умудрились такую шляпу создать?
Не только на этот проект, но и на игроков в целом. В каждую свою игру пихают денуву, микротранзакции, повестку и прочее дерьмо. КрэпКам - одна из мерзотнейших конторок в индустрии!