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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 725 оценок

Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 2,5 млн копий

butcher69
Новости

Capcom опубликовала отчет о продажах Dragon’s Dogma 2 всего через 11 дней после выхода игры, который состоялся 22 марта. За это короткое время общее количество проданных копий экшен-RPG превысило отметку в 2,5 миллиона.

Такой впечатляющий успех позволил серии преодолеть общий тираж в 10 миллионов проданных копий, начиная с выпуска первой игры в 2012 году. В компании Capcom отметили, что стремились привлечь к серии не только старых поклонников, но и новую аудиторию.

Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. 29 марта для игры был выпущен первый патч, который немного улучшил её производительность.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
saa0891

Будь адекватный ценник тоже бы наверно взял.

9
vertehwost

Будь она хотя бы доступна в Стим тоже бы наверно взял.

-1
saa0891 vertehwost

А что есть какая то проблема взять гифт.

1
vertehwost saa0891

Я так даже заморачиваться не хочу . Я дед старый, я это не понимаю

0
saa0891 vertehwost
Я так даже заморачиваться не хочу . Я дед старый, я это не понимаю

Ну видимо тебе не так и нужна игра, так как там нет вообще ни чего сложно нужно просто указать свой профиль при оформлении заказа и потом принять в стиме подарок (в крайнем случае можно посмотреть видос на ютубе если у тебя есть какие то проблемы, там всё на пальцах объясняют), всё игра у тебя в стиме, если для тебя это что то сложное, я даже не знаю что тут можно ответить.

0
vertehwost saa0891

Ладно посмотрим, но как по мне эти танцы с бубном , к себе не уважение, и так уже пополнение стима переплата конская, подозреваю игра в тыщ 7 таким макаром обойдётся

1
Unicorling

Видел на плати ру за 4700 для кз, но пока многовато

1
BrieflessZann

это дешево для нее, там больше контента чем на 4700

-8
Unicorling BrieflessZann

А я бы хотел хорошую игру, а не лопату контента, а судя по отзывам она весьма посредственная как и первая часть. В любом случаи, будет стоить 3к тогда подумаю, и если поправят нагрузку на ЦПУ от нпс, в 25 фпс в городе тоже бегать не охота

-2
kekeskrekes

80 рублей активация

1
Unicorling kekeskrekes

Никогда с ней дел не имел, и там вроде как патчить игру не получится, да и в офлайне с подбором пешек будут проблемы

0
BrieflessZann Unicorling

чуханы сидят минусуют из за своей неплатежеспособности. неудивлем комьюнити пг, одна нищета сидит боится донатить в стим думают их обманут. даже на коменты мои жалуются что аж удаляют. не слушай этих нищуг и не смотри отзывы уж точно на этом форуме д3гродов

-2
SuperBigBang007

Ну игра, действительно, затягивает ни смотря ни на что. Меня сейчас больше всего бесит управление на ПК мышкой, решается костылями, но всё равно бесит этот контроль игрой моего курсора

1
vertehwost

Как бесит?

0