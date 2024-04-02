Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 2,5 млн копий

Capcom опубликовала отчет о продажах Dragon’s Dogma 2 всего через 11 дней после выхода игры, который состоялся 22 марта. За это короткое время общее количество проданных копий экшен-RPG превысило отметку в 2,5 миллиона.
Такой впечатляющий успех позволил серии преодолеть общий тираж в 10 миллионов проданных копий, начиная с выпуска первой игры в 2012 году. В компании Capcom отметили, что стремились привлечь к серии не только старых поклонников, но и новую аудиторию.
Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. 29 марта для игры был выпущен первый патч, который немного улучшил её производительность.
Будь адекватный ценник тоже бы наверно взял.
Будь она хотя бы доступна в Стим тоже бы наверно взял.
А что есть какая то проблема взять гифт.
Я так даже заморачиваться не хочу . Я дед старый, я это не понимаю
Ну видимо тебе не так и нужна игра, так как там нет вообще ни чего сложно нужно просто указать свой профиль при оформлении заказа и потом принять в стиме подарок (в крайнем случае можно посмотреть видос на ютубе если у тебя есть какие то проблемы, там всё на пальцах объясняют), всё игра у тебя в стиме, если для тебя это что то сложное, я даже не знаю что тут можно ответить.
Ладно посмотрим, но как по мне эти танцы с бубном , к себе не уважение, и так уже пополнение стима переплата конская, подозреваю игра в тыщ 7 таким макаром обойдётся
Видел на плати ру за 4700 для кз, но пока многовато
это дешево для нее, там больше контента чем на 4700
А я бы хотел хорошую игру, а не лопату контента, а судя по отзывам она весьма посредственная как и первая часть. В любом случаи, будет стоить 3к тогда подумаю, и если поправят нагрузку на ЦПУ от нпс, в 25 фпс в городе тоже бегать не охота
80 рублей активация
Никогда с ней дел не имел, и там вроде как патчить игру не получится, да и в офлайне с подбором пешек будут проблемы
чуханы сидят минусуют из за своей неплатежеспособности. неудивлем комьюнити пг, одна нищета сидит боится донатить в стим думают их обманут. даже на коменты мои жалуются что аж удаляют. не слушай этих нищуг и не смотри отзывы уж точно на этом форуме д3гродов
Ну игра, действительно, затягивает ни смотря ни на что. Меня сейчас больше всего бесит управление на ПК мышкой, решается костылями, но всё равно бесит этот контроль игрой моего курсора
Как бесит?