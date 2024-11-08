Продажи Dragon's Dogma 2 достигли 3,3 миллиона копий

Dragon’s Dogma 2 стала новым крупным релизом, на котором строились большинство планов Capcom на 2024 год, и игра в жанре экшен-RPG с открытым миром, безусловно, хорошо зарекомендовала себя для компании как с точки зрения мнения критиков, так и с коммерческой точки зрения.
Capcom обновила страницу Platinum Titles, на которой перечислены цифры продаж всех игр компании, продавшихся тиражом более миллиона экземпляров. Согласно ей, по состоянию на 30 сентября Dragon’s Dogma 2 была продана тиражом 3,3 миллиона копий по всему миру. В мае компания объявила, что количество проданных копий игры достигло 3 миллионов, что означает, что с тех пор было продано дополнительно 300 000 копий.
Capcom ничего не сказала о планах по выпуску DLC для Dragon’s Dogma 2 после запуска, но эта ролевая игра в открытом мире продолжала получать исправления и обновления в течение нескольких месяцев с момента выпуска.
Dragon’s Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
маловато, у меня блох в комнате больше
Вызови дизинфектора
Я рад услышать, что по продажам сей шедевр очень успешен. Всё-таки за подобными иммерсивными(сильный эффект погружения) RPG играми будущее. К такому высокому уровню иммерсивности стремятся многие, но мало кто сумел его достичь, к сожалению. Но будущее, всё же, за RPG именно такого типа. Особенно в секторе средневекового фэнтези. Эти продажи показывают, что Dragon's Dogma 2 была сделана правильно. Игроки довольны. Точка.
P.S. Жалко, что на релизе с оптимизацией напортачили. Из-за этого многие игроки принципиально поставили отрицательный отзыв. Но к счастью патчами всё поправили и теперь игра конфетка.
Эт ты где там такое увидел ?
Дано:
Dragon's Dogma 2 - 228,585 пик в стиме Продажи: 3,3 миллиона копий
Dragon Age™: The Veilguard - 89,418 пик в стиме Продажи: X
Вопрос: Сколько продали копий Veilguard и сколько небинарных сотрудников Биотварей вышвырнут на мороз.
Dragon Age: The Failguard
Догма когда вышла? - ДА = всего неделя.
Тут больше вопрос в продажах на дистанции. Догма, в этом плане, очень быстро сдулась из-за больших проблем с оптимизацией, которые очень долго не могли исправить и всё ещё не исправили до конца. Надо будет смотреть на дальнейшие фин-отчёты ЕА, там уже понятно будет, насколько успешна/провальна игра.