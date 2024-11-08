Продажи Dragon's Dogma 2 достигли 3,3 миллиона копий

Dragon’s Dogma 2 стала новым крупным релизом, на котором строились большинство планов Capcom на 2024 год, и игра в жанре экшен-RPG с открытым миром, безусловно, хорошо зарекомендовала себя для компании как с точки зрения мнения критиков, так и с коммерческой точки зрения.

Capcom обновила страницу Platinum Titles, на которой перечислены цифры продаж всех игр компании, продавшихся тиражом более миллиона экземпляров. Согласно ей, по состоянию на 30 сентября Dragon’s Dogma 2 была продана тиражом 3,3 миллиона копий по всему миру. В мае компания объявила, что количество проданных копий игры достигло 3 миллионов, что означает, что с тех пор было продано дополнительно 300 000 копий.

Capcom ничего не сказала о планах по выпуску DLC для Dragon’s Dogma 2 после запуска, но эта ролевая игра в открытом мире продолжала получать исправления и обновления в течение нескольких месяцев с момента выпуска.

Dragon’s Dogma 2 доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.