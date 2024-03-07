Разработчик Dragon's Dogma 2 рассказал, почему работа над сиквелом заняла 12 лет

До релиза Dragon's Dogma 2 осталось всего несколько недель, а с момента выхода первой игры прошло уже 12 лет. Но почему Capcom так долго готовила проект? Продюсер Ёсиаки Хирабаяси дал комментарий в недавнем интервью GamesRadar.
По словам Хирабаяси, долгое ожидание игры было вызвано не только "проблемами с расписанием". В последние несколько лет Capcom работала над крупнобюджетными играми, а поскольку сиквел Dragon's Dogma требовал много ресурсов, необходимо было как-то сбалансировать усилия издательства.
Это просто случай, когда у компании одновременно выходят много крупных серий, хотя мы, конечно, любим Dragon's Dogma, и господин Ицуно говорил, что с удовольствием вернулся бы к ней сразу же. У него было запланировано слишком много проектов, и ему пришлось на некоторое время сосредоточить свое внимание на других играх, прежде чем он смог вернуться к франшизе.
Также продюсер считает, что для создания Dragon's Dogma 2 пришлось подождать, пока "звезды сойдутся". Поскольку это игра с открытым миром, необходимо было поддерживать высокий уровень "трудозатрат, времени на разработку и планирование".
Это не просто вопрос времени - такие игры, особенно в стиле open-world, требуют огромного количества ресурсов, рабочей силы, времени на разработку и планирование. Так что звезды для режиссера действительно должны были сойтись: достаточно большая команда, ресурсы и время должны были быть доступны в нужный момент, чтобы можно было вернуться.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series и PC.
Как же прогревают зумеров, "Мы любим данную серию, только вот звезды сойтись не могли 12 лет. Вы главное купите! "
- Capcom надеются на то, что Dragon's Dogma сможет покорить отметку в 10 миллионов проданных копий и тем самым занять место одного из самых успешных проектов японской компании.
Вышла в 2011 году, продажи Dragon's Dogma составили 1,05млн. копий;
Вышла в 2012 году, продажы Resident Evil 6 — 8,8 миллионов копий;
М- маркетинг
пришлось подождать, пока "звезды сойдутся"
Если коротко: "работали над ней по остаточному принципу",. Как бы не получился выкидыш место игры