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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 329 оценок

Разработчик Dragon's Dogma 2 рассказал, почему работа над сиквелом заняла 12 лет

Gruz_
Новости

До релиза Dragon's Dogma 2 осталось всего несколько недель, а с момента выхода первой игры прошло уже 12 лет. Но почему Capcom так долго готовила проект? Продюсер Ёсиаки Хирабаяси дал комментарий в недавнем интервью GamesRadar.

По словам Хирабаяси, долгое ожидание игры было вызвано не только "проблемами с расписанием". В последние несколько лет Capcom работала над крупнобюджетными играми, а поскольку сиквел Dragon's Dogma требовал много ресурсов, необходимо было как-то сбалансировать усилия издательства.

Это просто случай, когда у компании одновременно выходят много крупных серий, хотя мы, конечно, любим Dragon's Dogma, и господин Ицуно говорил, что с удовольствием вернулся бы к ней сразу же. У него было запланировано слишком много проектов, и ему пришлось на некоторое время сосредоточить свое внимание на других играх, прежде чем он смог вернуться к франшизе.

Также продюсер считает, что для создания Dragon's Dogma 2 пришлось подождать, пока "звезды сойдутся". Поскольку это игра с открытым миром, необходимо было поддерживать высокий уровень "трудозатрат, времени на разработку и планирование".

Это не просто вопрос времени - такие игры, особенно в стиле open-world, требуют огромного количества ресурсов, рабочей силы, времени на разработку и планирование. Так что звезды для режиссера действительно должны были сойтись: достаточно большая команда, ресурсы и время должны были быть доступны в нужный момент, чтобы можно было вернуться.

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Gelyr

Как же прогревают зумеров, "Мы любим данную серию, только вот звезды сойтись не могли 12 лет. Вы главное купите! "

- Capcom надеются на то, что Dragon's Dogma сможет покорить отметку в 10 миллионов проданных копий и тем самым занять место одного из самых успешных проектов японской компании.

Вышла в 2011 году, продажи Dragon's Dogma составили 1,05млн. копий;

Вышла в 2012 году, продажы Resident Evil 6 — 8,8 миллионов копий;

М- маркетинг

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Случайный Игрок

пришлось подождать, пока "звезды сойдутся"

Если коротко: "работали над ней по остаточному принципу",. Как бы не получился выкидыш место игры

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