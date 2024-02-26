Режиссер Dragon's Dogma 2 о гигантских врагах: "У вас должны быть идеи для геймплея, выходящие за рамки боя 1 на 1"

В преддверии запуска Dragon's Dogma 2 в следующем месяце режиссер Хидеаки Ицуно рассказал, как команда Capcom дала игрокам шанс сразиться с огромными врагами ролевой игры.
Оригинальная Dragon's Dogma предлагала захватывающее приключение в прекрасном фэнтезийном мире, наполненном всевозможными очаровательными и свирепыми фантастическими существами. Как мы видели из недавней презентации Dragon's Dogma 2, в сиквеле Capcom стремится взять все, что делает первую игру такой увлекательной, и сделать ее больше и лучше: карта в четыре раза больше оригинала, а враги возвышаются над нашим героем и его веселой бандой пешек.
Сражения с такими крупными врагами, безусловно, добавляют зрелищности, но, как обсуждает Ицуно в последнем выпуске журнала PLAY, реализовать их таким образом, чтобы не оставить игрока безнадежным , — это немалый подвиг.
«Очень сложно разработать игровой процесс для игрока, сражающегося с огромным врагом, и в то же время дать ему почувствовать, что он находится на равных», — говорит Ицуно. «Поэтому у вас должны быть идеи для игрового процесса, выходящие за рамки простого боя один на один.
Мы учитываем множество факторов. Включая тип поведения, которое можно представить или ожидать по внешнему виду врага, шаблоны и подсказки, которые он будет иметь, баланс между тем, когда игрок сможет судить о поведении врага, и тем, сколько времени потребуется с его стороны, чтобы отреагировать соответствующим образом, и сколько различных типов поведения у врага».
Если идея борьбы с неповоротливыми существами заставляет вас переживать и вы ищете более простой подход к сражениями, то у Ицуно есть несколько советов, когда дело доходит до выбора вашего класса.
«Игрокам, которые испытывают трудности с прямым боем, я бы предложил вместо этого профессию, основанную на магии», — говорит он.
Мы уже видели некоторых из самых серьезных противников, с которыми нам придется столкнуться в Dragon's Dogma 2, а также некоторые творческие подходы к борьбе с ними. Например, бронзовый гигант Талос устойчив к повреждениям, если только они не наносятся непосредственно на кристаллы, растущие на его голове и теле. Варианты сбить крупного врага включают использование ближайших баллист или карабканье по существу в стиле Shadow of the Colossus, чтобы добраться до слабых мест. Еще есть Сфинкс, гигантский босс, похожий на Медузу, со склонностью к загадкам, хотя вы вполне можете пройти игру, даже не сталкиваясь с ним.
Не можешь зарубить долбани магией...
В РФ игру не завезут? Зная что капком против РФ, всё же надеюсь, что завезут.
да что он несет, как они любят раздувать вот в эти интервью, у вас уже 20 лет монхан выходит, там уже всё проработано и уже ни одна игра не сравнится с монханом! опытом обменялись и вперед!