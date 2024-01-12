Создатели Dragon's Dogma 2 рассказали про загадочного Сфинкса

В интервью IGN директор игры Хидеаки Ицуно рассказал о некоторых секретах и ​​загадках, с которыми игроки могут столкнуться в Dragon's Dogma 2. Среди них также есть Сфинкс, существо с загадочной природой, которое предложит серию испытаний, потребующих от вас использования серого вещества.

Сфинкс — это гигантский пернатый монстр со слегка тревожной ухмылкой. Это видение Сфинкса командой Capcom, монстра, которого не было в первой Dragon's Dogma, но который был добавлен в Dragon's Dogma Online.

Но дружелюбное ли это существо? Ицуно не зашёл слишком далеко в этом отношении, но объяснил, что ей предстоит сыграть особую роль в Dragon's Dogma 2, если вам удастся ее найти. Более того, продюсер уверен, что многие игроки дойдут до финальных титров, так и не встретившись с ней. Те, кто это сделает, столкнутся с проблемой, совершенно отличной от классической битвы с боссом.

Фактически, Сфинкс предложит игроку разгадать 5 загадок, наградив его в случае успеха таким же количеством сокровищ. Однако не ждите простых действий вперед и назад, потому что решение этих головоломок потребует не только хитрости, но и навыков, учитывая, что они по-прежнему будут связаны с боем.

Например, одна из загадок предлагает игроку отправиться в пещеру, полную врагов, чтобы найти предмет, основанный на описании, предложенном существом. В этом подземелье игрок найдет лавину безделушек, но он не сможет знать наверняка, какая из них правильная, пока не разгадает загадку. Интересно то, что если попытка не увенчается успехом, испытание будет считаться проваленным и получить награду уже невозможно.

Ицуно также сообщил, что при желании игроки могут отказаться решать загадок Сфинкса и сразиться с ней в бою. Однако он предупреждает о необходимости подготовиться к столкновению с механикой, сильно отличающейся от привычной и сложной. Он также добавил, что сама находка этого мистического существа может оказаться величайшей загадкой из всех.

«Не хочется испортить удовольствие, поэтому мы просто скажем, что вы сможете сразиться с ней в зависимости от вашего выбора», — сказал Ицуно. «Победа над Сфинксом сама по себе является загадкой. Мы хотели, чтобы вопрос о том, можно ли победить её или даже сразиться с ней, стал загадкой, и мы хотели бы, чтобы это было частью удовольствия игроков, сражающихся со Сфинксом и её головоломками. Игрокам сначала придется найти Сфинкса, если это возможно. Путешествие в поисках ее может оказаться величайшей загадкой из всех».

Ицуно добавил, что Сфинкс — лишь один из многих секретов, скрытых в мире Dragon's Dogma 2, и что они могут легко ускользнуть от игрока, менее склонного к исследованиям, что может стать стимулом пройти игру несколько раз или тщательно исследовать каждую область.

«Это ключ ко всему. Есть части игры, которые вам не обязательно открывать, мы сделали возможным пройти игру, не находя их», — сказал Ицуно. «Я думаю, игра подарит вам массу впечатлений, о которых вы захотите рассказать своим друзьям. Это могут быть монстры, ваше взаимодействие с монстрами или случаи, когда вы убегали от монстров, даже не сражаясь с ними. Игра разработана для создания такого рода драмы и такого рода впечатлений, и мы надеемся, что игроки смогут насладиться ими».

Dragon's Dogma 2 будет доступна на PS5, Xbox Series и ПК с 22 марта 2024 года. Буквально вчера мы увидели геймплейный видеоролик, посвященный Иллюзионисту, одному из новых классов, представленных во второй части.