Стали известны системные требования к ПК Dragon's Dogma 2

На странице ролевой игры Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза (22 марта 2024 года), а также опубликованы системные требования к ПК.

Для того, чтобы запустить игру в 1080p и 30 к/с, игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.

Рекомендованные (2160i, 30 к/с):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.

Dragon's Dogma 2 расширит многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему компаньонов-пешков и возможность забираться на монстров.

В Dragon's Dogma 2 мир будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но дело будет не только в размерах; это также применимо к плотности активности, так что вам придется сделать гораздо больше. Кроме того, у монстров теперь будут области перемещения и поведенческие модели атак, так что вы можете помешать грифону, например, когда он охотится за добычей.