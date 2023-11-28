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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
8.2 179 оценок

Стали известны системные требования к ПК Dragon's Dogma 2

monk70
Новости

На странице ролевой игры Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза (22 марта 2024 года), а также опубликованы системные требования к ПК.

Для того, чтобы запустить игру в 1080p и 30 к/с, игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Системные требования

Минимальные (1080p, 30 к/с):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
  • Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT
  • DirectX: версии 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.

Рекомендованные (2160i, 30 к/с):

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
  • Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
  • DirectX: версии 12
  • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
  • Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.

Dragon's Dogma 2 расширит многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему компаньонов-пешков и возможность забираться на монстров.

В Dragon's Dogma 2 мир будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но дело будет не только в размерах; это также применимо к плотности активности, так что вам придется сделать гораздо больше. Кроме того, у монстров теперь будут области перемещения и поведенческие модели атак, так что вы можете помешать грифону, например, когда он охотится за добычей.

41
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Pop Egor90

Кадр - прямо таки отсылка

21
User_200

Нормально не то что alan wake

5
Ray Liotta

проклятый алан квейк

-3
Big and Fat

Минимальные:

Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Для минимума с 30фпс как ни крути жирновато выходит...

6
Баклажонок

пхахах))) вот только тут графика 1995 года))) нашел с чем сравнивать

-1
Whiskey_40Vol

Нуда, нуда, пошел я нах.р

1
DenisVTR

Ну вроде ок

0
hpi

А где 4090?

0
DarkScorpius

Для современных тенденций "Минимальные" и "Рекомендуемые" требования надо переименовать в "Чтобы запустить" и "Чтобы поиграть")

0
Dark1994

Опять на оптимизон забили, графон 16 года в минималках 1070,

0
Serpentrage

А 1070 не 2016 года?

0
Kot9lra street

чего? рили? для такой то каловой картинки... пон

-3
Zolq

это ска шутка такая? мрaзоты специально завышают требования на всякую шляпу, и это по-вашему нормально?

ТФУ нафиг.

Хоть у меня и есть топовое железо в несколько раз выше, но это уже ни в какие рамки... На всякий трэш в минималки! требуют 16 озу и разик 5й с 1070, вообще ашалеть. Мне что через пол года опять обновлять всю систему, с такими темпами???

И это все с ТАКОЙ тухлой графикой? Где люди свернули не туда?

-4
InfinityDance

Не играй в неоптимизированные игры. Тебя кто-то заставляет? Если такое происходит на рынке, значит, неоптимизированные куски кода покупают в приличных для инвесторов количествах.

0
MadDarkGuard

А для минималок надо чтобы на встройке шла? Мне кажется 1070 давно нужно принять за минимум и отталкиваться от нее, все что ниже совсем древность.

-1
DarkScorpius MadDarkGuard
Мне кажется 1070 давно нужно принять за минимум

Еще недавно таким минимумом была 1060. И не сказать, чтобы графика сильно шагнула вперед в массе игр. Единственное, что стабильно деградирует - оптимизация. И по-сути высокие требования в массе случаев обусловлены именно кривой оптимизацией кода.

0
MadDarkGuard DarkScorpius

Не буду спорить) но мне 1060 казалась слабой прямо на релизе, как и все 60е модели, брал себе 1070 тыщу лет назад, с тех пор уже 3-4 карты сменил. На одной карте годами сидят только онлайн дрочеры как мне кажется, ну либо школьники без денег.

0
altair_nur
1070

Этому r0вну мамонта уже 7-й год. Уже давно пора избавляться от 10-й серии.

Хватит уже цепляться за прошлое

0
Artery Kaulitz

Ну, 30 FPS для "Высоких", это в 4K. В FullHD должно летать в 60+ FPS. Нормальные системки

-6
Руслан Меркулов 2

моя старушка 3070 Ti должна потянуть)))) Хотя как на самом деле будет одному Богу известно

-11
Snake2105

На средних потянет

-7
Палыч Роков

c 8гб?) таким картам уже на мусорке место, лучше бы 6900хт взял

-7
Tokito77 Палыч Роков

нафиг ему такое, лучше gt9600 норм карта

-1
jbaha Палыч Роков

все резики и их ремейки в 4к на максималках,даже с недостатком памяти 70-80 кадров и без артефактов каких либо,rdr тоже самое только с dlss на качество, единственное только с нейронками могут быть проблемы из за памяти

П.С.

не утверждаю что эта топ карта и всё тянет в 4к на ультра в 60фпс,но пока что хватает, менять буду только на 5070 или 80

0