Стали известны системные требования к ПК Dragon's Dogma 2

На странице ролевой игры Dragon's Dogma 2 в Steam появилась дата релиза (22 марта 2024 года), а также опубликованы системные требования к ПК.
Для того, чтобы запустить игру в 1080p и 30 к/с, игрокам понадобится процессор уровня Intel Core i5 10600 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5500 XT.
Системные требования
Минимальные (1080p, 30 к/с):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
- Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.
Рекомендованные (2160i, 30 к/с):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
- Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.
Dragon's Dogma 2 расширит многие системы, представленные в оригинальной игре, включая систему компаньонов-пешков и возможность забираться на монстров.
В Dragon's Dogma 2 мир будет примерно в четыре раза больше, чем в оригинальной игре, но дело будет не только в размерах; это также применимо к плотности активности, так что вам придется сделать гораздо больше. Кроме того, у монстров теперь будут области перемещения и поведенческие модели атак, так что вы можете помешать грифону, например, когда он охотится за добычей.
Кадр - прямо таки отсылка
Нормально не то что alan wake
проклятый алан квейк
Минимальные:
Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
Для минимума с 30фпс как ни крути жирновато выходит...
пхахах))) вот только тут графика 1995 года))) нашел с чем сравнивать
Нуда, нуда, пошел я нах.р
Ну вроде ок
А где 4090?
Для современных тенденций "Минимальные" и "Рекомендуемые" требования надо переименовать в "Чтобы запустить" и "Чтобы поиграть")
Опять на оптимизон забили, графон 16 года в минималках 1070,
А 1070 не 2016 года?
чего? рили? для такой то каловой картинки... пон
это ска шутка такая? мрaзоты специально завышают требования на всякую шляпу, и это по-вашему нормально?
ТФУ нафиг.
Хоть у меня и есть топовое железо в несколько раз выше, но это уже ни в какие рамки... На всякий трэш в минималки! требуют 16 озу и разик 5й с 1070, вообще ашалеть. Мне что через пол года опять обновлять всю систему, с такими темпами???
И это все с ТАКОЙ тухлой графикой? Где люди свернули не туда?
Не играй в неоптимизированные игры. Тебя кто-то заставляет? Если такое происходит на рынке, значит, неоптимизированные куски кода покупают в приличных для инвесторов количествах.
А для минималок надо чтобы на встройке шла? Мне кажется 1070 давно нужно принять за минимум и отталкиваться от нее, все что ниже совсем древность.
Еще недавно таким минимумом была 1060. И не сказать, чтобы графика сильно шагнула вперед в массе игр. Единственное, что стабильно деградирует - оптимизация. И по-сути высокие требования в массе случаев обусловлены именно кривой оптимизацией кода.
Не буду спорить) но мне 1060 казалась слабой прямо на релизе, как и все 60е модели, брал себе 1070 тыщу лет назад, с тех пор уже 3-4 карты сменил. На одной карте годами сидят только онлайн дрочеры как мне кажется, ну либо школьники без денег.
Этому r0вну мамонта уже 7-й год. Уже давно пора избавляться от 10-й серии.
Хватит уже цепляться за прошлое
Ну, 30 FPS для "Высоких", это в 4K. В FullHD должно летать в 60+ FPS. Нормальные системки
моя старушка 3070 Ti должна потянуть)))) Хотя как на самом деле будет одному Богу известно
На средних потянет
c 8гб?) таким картам уже на мусорке место, лучше бы 6900хт взял
нафиг ему такое, лучше gt9600 норм карта
все резики и их ремейки в 4к на максималках,даже с недостатком памяти 70-80 кадров и без артефактов каких либо,rdr тоже самое только с dlss на качество, единственное только с нейронками могут быть проблемы из за памяти
П.С.
не утверждаю что эта топ карта и всё тянет в 4к на ультра в 60фпс,но пока что хватает, менять буду только на 5070 или 80