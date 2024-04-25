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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 924 оценки

Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 исправляет падения пешек со скал, улучшает их ИИ и приносит другие исправления

Gutsz
Новости

Японские разработчики из студии Capcom продолжают работать над совершенствованием технической составляющей Dragon's Dogma 2. Несмотря на положительные отзывы прессы, а также игроков об увлекательном игровом процессе ролевого экшена, разочаровывает низкая производительность и наличие багов. Сегодняшнее обновление для игры решает последнюю проблему, устраняя ряд ошибок и улучшая поведение пешек.

Теперь ваши пешки не будут глупо падать со скал, умирая или теряя значительную часть своего здоровья. Кроме того, пешки должны значительно реже подвергаться страшной болезни, и игрокам станет проще распознавать ее симптомы. С полным списком изменений вы можете ознакомиться ниже:

  • Снижение частоты заражения драконьей чумой и изменение признаков пешек, зараженных драконьей чумой, на более заметные. Например, при заражении светящиеся глаза будут более заметны.
  • Добавлена возможность увеличивать лица восставших и пешек на экране статуса, в магазинах и т. д.
  • Исправление некоторых проблем и внесение изменений, связанных с мини-картой. Сундуки с сокровищами, которые уже были получены, не будут отображаться на мини-карте.
  • Внесены изменения в поведение и диалоги пешек.
  • Исправлены проблемы, из-за которых игрок иногда не мог дать пять пешек.
  • Исправлены проблемы, из-за которых пешки не начинали вести игрока после того, как предлагали ему себя в качестве гида.
  • Уменьшение вероятности падения пешек со скал.
  • Уменьшение частоты некоторых диалоговых реплик пешек.
  • Улучшение реплик пешек, чтобы они лучше соответствовали обстоятельствам.
  • Исправление некоторых проблем, когда пешки переставали говорить вне боя.
  • Исправление некоторых проблем, когда главная пешка говорит диалог пешки поддержки.
  • Повышение вероятности того, что пешки помогут арисену, если арисен прикажет им помочь, когда их удерживают враги.
  • Уменьшение частоты появления пешек, предлагающих нанять игрока, когда он находится на поле боя.
  • Исправление проблем, из-за которых квесты сопровождения иногда считались проваленными при доступе к редактированию персонажа или в других специфических ситуациях.
  • Исправление проблем, из-за которых игрок мог оказаться в тюрьме во время боя с монстрами в городе.
  • Исправление некоторых сбоев и зависаний при определенных обстоятельствах.
  • Исправление различных ошибок.

Новое обновление для Dragon's Dogma 2 уже доступно для установки на ПК и PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Разработчики сообщили, что уже приступили к созданию следующего патча. Его точное содержимое пока не раскрывается, но ожидается, что оно будет посвящено улучшению производительности.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
logostramus

Сегодняшнее обновление для игры решает последнюю проблему,сам выдумал или кто подсказал?

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