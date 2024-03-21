В новом ролике Dragon's Dogma 2 сравнили с первой частью

Видеосравнение Dragon's Dogma 2, в котором новая глава серии Capcom и первый эпизод 2012 года рассматриваются бок о бок, подчеркивая многочисленные технические различия между двумя играми.
Встреченная критиками с отличными оценками, Dragon's Dogma 2 наконец-то воплотила в жизнь задумки Хидеаки Ицуно благодаря технологиям платформ нынешнего поколения, позволивших автору реализовать решения, которые были невозможны, по его словам, двенадцать лет назад.
Что ж, различия между двумя продуктами кажется существенной, особенно в некоторых специфических моментах, таких как бой с драконом и, соответственно, эффекты, в то время как на этапах исследования Dark Arisen держится молодцом, показывая, насколько оригинальная работа опережала свое время.
Релиз Dragon's Dogma 2 состоится уже 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Поразительно как недалеко ушли технологии с прошлой части. Прошло 10 лет и сменилось 2 поколения, а при с мене футажей на полсекунды зависаешь с мыслью "это какую часть показывают?". И ладно бы был бы это условный АА продукт с соответствующим ценником и хорошей оптимизацией, но стоит она как AAA, а с оптимизацией, по первым тестам, похоже не все гладко.
Первая часть конечно мягко говоря не шедевр и ближе к статусу нишевой японщины, но в скачек качества второй части хотелось верить (по крайней мере в плане технического исполнения). А пока сплошные разочарования.
P.S. Возможно сравнение не совсем корректное из-за переиздания для ПК, которое вышло сильно позже и точно содержало какие-то улучшения, но сильно в плюс это все равно не играет.
Ну технологии то ушли, просто разработчики этой игры о них не знают и выдают такую плохую картинку в 2024 году
какая картинка движка резика? там максимум это полигонами насрать можно
вот поправьте меня - первая же была довольно средненькой игрой, прошедшей мимо многих. Вторая тащит только графически, оставляя все из первой части? К чему этот бешенный ПиАр?
Ну они писали, что хотят создать "насыщенный мир", где будет больше городов и существ.
А показывают по сути только сражения..)
Ну большие города тоже будут, в которых все будет так тормозить, что захочется выкинуть свой компостер в окно с криками Лайт Вейт Бейби
Графически?
А этот самый "Графически" с нами в одной комнате находится?
Если учитывать сколько времени прошло между частями и как выглядит первая, то прогресс очень сильно слабоват. Не знаю, что не так с игрой, но она не выглядит новой для 2024 года... Анимации устаревшие, эффекты брызг это вообще прошлый век. Не привлекает игра ни капли...
Жаль, графон так себе. Отличия только в освещении и текстурах.
А есть ссылка на другой плеер а то этот гаwно
Как то из рекламы стирального порошка
"Если нет разницы ,зачем платить больше?"
Вся разница в том что появился мультиклассовый персонаж ,и все
Мультикласс и в 1 был вроде.
Но нам ведь говорят, что это уникальный класс..) А так, был очень похожий
Графика как была дерьмом так и осталась... Геймплей тоже, слов нет.
Анимации так вообще тихий ужас.
Мда уж. И чего все носятся с этой помойкой поганой.
Игра будет бомбой и возможно игрой 2024 года
О да, бомбой которая подорвет немало пуканов
Пулей.
Пулей из дерьма