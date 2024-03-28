В сети появилась информация о предполагаемом крупном DLC для Dragon's Dogma 2

На форуме 4Chan появились подробности о предполагаемом крупном DLC для Dragonʼs Dogma 2, события которого развернутся на другой большой локации.
Однако следует учитывать, что информация исходит с форума с сомнительной репутацией, поэтому все следует воспринимать с долей недоверия. Тем более, что ранее уже появилась информация о том, что Capcom планирует другое развитие для игры. Но только сегодня мы узнали, что японский издатель изучает заинтересованность игроков в возможных DLC.
DLC The Dragon Princess будет значительно больше, чем Dark Arisen для первой части, но не изменит контента из базовой игры. Новая территория — болота и тундра страны под названием Галасия, основанная на северных странах Европы, размером примерно с основную карту игры. Добраться до нее можно будет через некоторые точки на востоке Вернворта.
Сюжет повествует о еще одном Воскресшем избранном другим драконом. Он будет доступен только после прохождения основной игры, но в регион можно попасть в любой момент игры. Цена на DLC составит около $29,99, и оно станет самым большим из когда-либо созданных Capcom, причем работа над ним велась параллельно с основной игрой.
В игре появится около 10 новых крупных монстров и десятки новых типов врагов, среди которых источник информации видел гигантского снежного тролля, гигантского медведя, ядовитую виверну и цербера.
Дата выхода в ноябре, но скорее всего релиз будет перенесен.
Клоуны, вы игру доделайте, графика из 2015, фпс как будто это гта 7, на 4090 в городах 40 кадров, вне города 70-120, норм оптимизация.... какое длс? Вам ещё чинить игру нужно..