Capcom спросила игроков Dragon's Dogma 2, хотели бы они DLC и сколько бы они за него заплатили

Компания Capcom недавно выпустила свою новую игру - Dragon's Dogma 2. Хотя многие игроки еще не успели насладиться игрой, можно сказать, что в будущем к ней выйдет дополнение, как это уже было с оригинальной игрой.
Новый опрос Capcom, посвященный Dragon's Dogma 2, по всей видимости, указывает на то, что в игру действительно будет добавлен новый контент. В одном из пунктов компания спрашивает игроков, "будут ли они заинтересованы в покупке DLC для Dragon's Dogma 2, если такой контент будет выпущен?". Среди предложенных вариантов игроки могут выбрать "Да, я буду заинтересован в покупке дополнительного DLC", "Я заинтересован в покупке в зависимости от цены" и "Нет, я не буду покупать DLC". Если игрок выбирает вариант "в зависимости от цены", Capcom также спрашивает, сколько он готов заплатить за него: от минимум $10 до более чем $50.
Все желающие принять участие в викторине могут сделать это на официальном сайте, где также можно оставить свой комментарий о том, что они хотели бы увидеть в DLC. Кроме того, каждый принявший участие в викторине выиграет официальные обои для ПК и мобильников.
Появление нового контента для игры было ожидаемо для Capcom, и теперь эта анкета лишь показывает, что в компании действительно заинтересованы. Первая игра получила DLC Dark Arise, в котором появилась совершенно новая зона с новыми врагами и снаряжением.
Dragon's Dogma 2 доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Сначала кусок кода свой пусть в полноценную игру превратят, а так они достаточно туда этого фуфла напихали, с этих бабок пусть и добавляют контент бесплатно, совсем оборзели.
А где вариант "0 долларов"?
Да, лично я очень заинтересован. Даже несколько DLC хотелось бы уровня Dark Arisen. И хотелось бы, чтобы не остров прям отдельный, хотя и он будет к месту, а в мир игры может еще одну локацию и предметов с квестами.
Нисколько, или добавляйте в основную игру либо идите в йух.
учитывая их жадность цена все равно будет установлена ушлепками которым важен только свой карман и "отчеты", а не чье то мнение, в итоге ценник будет в районе 30 баксов (типо многие так проголосуют), хотя любой потребитель поставит минимальную цену и это факт. но радует, что намек на дополнение официальный, а не от 3х лиц
Free
Сколько бы они заплатили за желание видеть DLC)
За 10-15 баксов американских, я бы играл и играл...вот только если бы они ещё и DLC делали в количестве как список всех частей Финал фэнтези или SIMS 4 ( XD ), было бы идеально
Они уже выпустили к ней dlc и не одно, и с ценообразованием как-то справились, не интересуясь мнением игроков, чего теперь спрашивать-то?
Если выйдут на диске, то готов, если только онлайн и кодом, то максимум за одно.
50$ за длс) надеюсь васяны пожалеют своих более бедных братьев и не будут выеживаться в голосовании🤌
Но если ДЛС будет, то он уже разрабатывается, неужели такие наивные? Понаписали хотелок и разрабы побежали с нуля пилить, ага, щас))
Почему бы и нет. Давно не было такой годноты причём где масштабы только подогревают интерес, а не наоборот