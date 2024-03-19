Утечка информации о дополнении Dragon's Dogma 2 оказалась фейком, Capcom изучает "другой подход" к развитию игры

Этой ночью публичное интернет-пространство разразилась якобы правдивой утечкой запланированных релизов от Capcom. Пользователь опубликовал дорожную карту, где обозначены планы японских разработчиков на новые игры в серии Resident Evil и релиз сюжетного дополнения для ожидаемой ролевой игры Dragon's Dogma 2. К сожалению, информация о DLC оказалась фейком, как и, вероятно, все остальное.
В утечке утверждалось, что уже в этом году для Dragon's Dogma 2 выйдет дополнение с подзаголовком "The Dragon Princess Expansion". Оно должно было добавить новую сюжетную линию, героев и побочные задания. Однако, по информации представителей СМИ и ряда авторитетных инсайдеров у Capcom, есть несколько другие планы на поддержку игры. Разработчики планируют выпускать для игры бесплатные обновления с новым контентом. Размер патчей не будет слишком большим, но они будут достаточно весомыми, чтобы заставить игроков возвращаться к игре, утверждают инсайдеры.
Это утверждение частично подтверждается самими разработчиками, которые анонсировали некий эндгейм-контент. Как отмечают инсайдеры, они не исключают появления сюжетных расширений для игры в будущем. Однако по имеющимся данным, команда разработчиков Dragon's Dogma 2 изначально не рассматривала создание DLC. Вся послерелизная поддержка игры будет зависеть исключительно от продаж RPG.
Но пипл схавал.
Нет