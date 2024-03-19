на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 392 оценки

Утечка информации о дополнении Dragon's Dogma 2 оказалась фейком, Capcom изучает "другой подход" к развитию игры

Gutsz
Новости

Этой ночью публичное интернет-пространство разразилась якобы правдивой утечкой запланированных релизов от Capcom. Пользователь опубликовал дорожную карту, где обозначены планы японских разработчиков на новые игры в серии Resident Evil и релиз сюжетного дополнения для ожидаемой ролевой игры Dragon's Dogma 2. К сожалению, информация о DLC оказалась фейком, как и, вероятно, все остальное.

В утечке утверждалось, что уже в этом году для Dragon's Dogma 2 выйдет дополнение с подзаголовком "The Dragon Princess Expansion". Оно должно было добавить новую сюжетную линию, героев и побочные задания. Однако, по информации представителей СМИ и ряда авторитетных инсайдеров у Capcom, есть несколько другие планы на поддержку игры. Разработчики планируют выпускать для игры бесплатные обновления с новым контентом. Размер патчей не будет слишком большим, но они будут достаточно весомыми, чтобы заставить игроков возвращаться к игре, утверждают инсайдеры.

Это утверждение частично подтверждается самими разработчиками, которые анонсировали некий эндгейм-контент. Как отмечают инсайдеры, они не исключают появления сюжетных расширений для игры в будущем. Однако по имеющимся данным, команда разработчиков Dragon's Dogma 2 изначально не рассматривала создание DLC. Вся послерелизная поддержка игры будет зависеть исключительно от продаж RPG.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
hpi

Но пипл схавал.

2
Бенедикт Вольфрамович
К сожалению, информация о DLC оказалась фейком, как и, вероятно, все остальное.

Нет

0