Зрелищные скриншоты Dragon's Dogma 2 и свежие подробности богатого фэнтезийного мира

Capcom провела эффектную презентацию сиквела Dragon's Dogma, показав несколько трейлеров игры и озвучив точную дату релиза. Для тех, кому этой информации оказалось мало, разработчики подготовили специальный материал с огромным количеством дополнительных деталей. Продюсер игры Кен Мендоса опубликовал целую пачку зрелищных скриншотов и рассказал много интересного о игровом мире, который ждет игроков в Dragon's Dogma 2.

Мендоса отметил, что Dragon's Dogma 2 - это сюжетная экшен-RPG, поэтому разработчики уделили много внимания наполнению мира и добавлению разнообразных механик. Действие игры разворачивается в уникальном фэнтезийном мире, который состоит из узнаваемых для жанра элементов, но при этом дополнен новыми идеями.

Дракон, которого боятся как угрозу, приносящую несчастье, забирает сердце игрока. Это открывает перед игроком путь к убийству дракона в роли Арсена. В этом мире процветают человеческое королевство Вермунд и звериный народ Баттал, у каждого из которых своя культура, обычаи, верования и мотивы. Помимо людей и зверолюдей, эти земли населяют и эльфы, хотя они избегают контактов с другими расами.

Кроме обычных людей и звероподобных рас, в игре встречаются эльфы и представители других народов. Авторы игры постарались собрать уникальный набор рас, каждая из которых обладает собственными особенностями и стремлениями. Как взаимодействовать с жителями Dragon's Dogma 2 зависит только от игрока и его мотивов.

Продюсер игры также раскрыл информацию о новом играбельном классе и монстре, который будет часто встречаться игрокам. Новым существом для сиквела станет гигант Талос.

Кажется, что они пришли прямо из мифологии и легенд, и эти монстры обязательно вдохновят вас на это приключение!

— говорится в сообщении.

В Dragon's Dogma 2 в вашем распоряжении будет множество специальностей, таких как маг, лучник, боец и другие. Сегодня был открыт еще один играбельный класс - Трикстер (Trickster). Он использует специальное оружие под названием Кадильница, чтобы создавать дым и различные иллюзии. Это помогает запутать врагов и заставить их сражаться против себя. Трикстер также может увеличить силу отряда на ограниченное время, что делает его идеальным для игроков, предпочитающих играть роль поддержки.

Релиз проекта состоится 22 марта 2024 года на ПК и консолях.