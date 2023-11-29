Capcom представила атмосферный трейлер и раскрыла новые сюжетные детали Dragon's Dogma 2

Во время последней демонстрации игры Capcom подтвердила уже известную нам дату выхода Dragon's Dogma 2 - ролевой экшен выйдет 22 марта 2024 года. Вместе с этим анонсом был представлен атмосферный сюжетный трейлер в котором можно увидеть несколько новых геймплейных кадров.

Игра выйдет одновременно по всему миру и появится на PS5, Xbox Series X и PC.

Затем разработчики в общих чертах рассказали о сюжете, в котором два враждующих королевства вынуждены работать вместе, чтобы справиться с угрозой, исходящей от дракона, несмотря на лже-Арисен, предательства и все остальное, что характерно для подобных ситуаций.

Помимо основного сюжета, вы сможете посещать города и деревни, где можно будет поговорить с жителями, чтобы получить побочные задания, которые проведут игрока по игровому миру. Судя по фильму, места, которые можно будет посетить, будут самыми разнообразными: руины, природные зоны, эльфийские города и многое другое.

Конечно же, вернутся пешки, которые будут выполнять различные функции в игре. Например, с их помощью можно будет переводить языки, неизвестные главному герою.

17 ноября 2023 года европейская рейтинговая комиссия PEGI случайно указала дату выхода игры как 22 марта 2024 года. Кроме того, сегодня на странице Dragon's Dogma 2 в Steam еще до старта шоу появилась дата выхода, хотя в зависимости от вашего часового пояса игра может выйти 21 марта 2024 года на ПК.