"Скорее опыт, чем игра": редактор Digital Foundry сравнивает Hellblade 2 с The Order 1886

В сети уже появились рецензии на Senua's Saga: Hellblade 2, в которых отражено все, что о новом исландском приключении для PC и Xbox думает западная пресса. Правда, одна рецензия еще не опубликована - от Digital Foundry, которая в основном посвящена технической стороне игры. Пока мы ждем полного обзора, Джон Линнеман из Digital Foundry все же высказал свое мнение.
Линнеман изучающий последнюю игру от Ninja Theory, поделился своими мыслями в по поводу Hellblade 2 в X. По его словам, он впечатлен данной работой, рассматривая ее скорее как опыт, чем настоящая видеоигра в традиционном понимании этого слова.
Это один из самых визуально красивых опытов, которые я когда-либо испытывал. В данном случае слово "опыт" здесь более уместно, чем "игра" в традиционном смысле, и я не имею в виду, что это плохо. Это определенно захватывает.
Линнеман также считает, что Hellblade 2 во многом схожа с The Order 1886, эксклюзивом для PS4, вышедшим в 2015 году:
Наиболее близким к ней является The Order 1886, только вместо огнестрельного оружия - бой на мечах. Это более или менее тот же визуальный стиль и очень сфокусированный дизайн, хотя сюжет Hellblade 2 более приятен.
Впрочем, так думает не только редактор Digital Foundry. Авторы большинства обзоров на Senua's Saga Hellblade 2 отмечают, что в плане аудиовизуального оформления работа Ninja Theory практически не имеет аналогов и представляет собой уникальный опыт, который стоит попробовать.
Орден был шикарен. Постановка, графика, русская озвучка. Жаль, без продолжения.
Ну орден был бечмарком пс4 для старта, а сенуа бечмарк для старта закрытия студии)
😂😂😂Посмешил) А мне редко смешно
Ну The Order 1886 два раза прошёл и это было супер. Первая Hellblade не зацепила, загадки дурацкие, а атмосфера и визуал были потрясные. Так что да, пойдём радовать глаз))
Я на ютубе проходил, приставки нет , нравится викторианская эпоха да еще и с оборотнями и заговорами. Почему вторую часть не сделали.
Боёвка лучше стала, более зрелищная и с крутыми анимациями. Ещё бы кто придумал, как убрать черные полосы на пол экрана (снизу/сверху) - было бы чудесно)
Зачем нужна игра без геймплея? Проще тогда видосом глянуть
Имхо, также скучно, как и первая. Игра к тому же странно смотрится при 60 ФПС, все резко и опять перебор с эмоциями, как в большинстве проектов с Серкисом.
Ну молодцы, что сказать, осталось время найти и пройти самому по геймпассу
Черные полосы как убрать?А то как в танке:)
С орденом даже рядом не стояла эта шиза
Кстати, в Орден можно было бы поиграть на ПК, зря сони его не портируют, все равно на консоле провалилась игра. А на ПК может нашла бы свою аудиторию)
У ордена был конкретный потенциал, там можно было так сюжет раскрутить, но увы сони как всегда.
опытом была первая часть, да, и то вряд ли. после двух предыдущих игр
это уже безделица и халтура какая то
Я уже купил и качаю, меня ждут увлекательные 3 часа игры.