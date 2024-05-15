Анонсирован сборник ремастеров хоррора DreadOut для PS5 и Switch

Сингапурское издательство Soft Source Publishing и разработчики Digital Happiness и MassHive Media анонсировали DreadOut Remastered Collection для PlayStation 5 и Switch. В него входят оригинальная игра DreadOut и новая отдельная игра DreadOut: Keepers of the Dark. Он будет запущен как физически, так и в цифровом виде в 2024 году в Азии.

На странице продукта Soft Source Publishing для игры PQube также указан в качестве издателя, поэтому вполне вероятно, что PQube будет выполнять обязанности по публикации за пределами Азии. В настоящее время неясно, означает ли это, что планируется также выпуск версии для Xbox, поскольку азиатские издатели часто не занимаются распространением версий для Xbox.

DreadOut — это сверхъестественный хоррор от третьего лица, в котором вы играете за Линду, старшеклассницу, оказавшуюся в ловушке в старом заброшенном городе. Вооружившись своим надежным смартфоном и зеркальной камерой, она будет сражаться с ужасающими врагами и решать загадочные головоломки, которые в конечном итоге определят ее судьбу.

DreadOut: Keepers of the Dark — это новая отдельная игра ужасов, действие которой происходит во вселенной DreadOut. В этой недостающей главе вы поможете Линде справиться с трудностями мира DreadOut, внутри которого скрывается еще больше опасностей. Следите за событием, когда Таинственная леди в красном перенесла Линду в Зеркальное царство. Портал миров, соединяющий ее с 8 населенными привидениями владениями, где более 13 ужасающих призраков готовы приветствовать ее самым устрашающим образом. Они не остановятся ни перед чем, чтобы помешать вашей главной цели: выжить.