DreadOut Remastered Collection выйдет 16 января 2025 года

Издатель Soft Source Publishing и разработчик Digital Happiness объявили, что DreadOut Remastered Collection станет доступной для PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 января 2025 года.

DreadOut — это игра в жанре хоррора от третьего лица, где вы играете за школьницу Линду. Оказавшись в ловушке заброшенного города, она сражается с призраками, используя смартфон и зеркальную камеру, чтобы раскрыть тайны, стоящие за зловещими событиями.

В коллекцию войдут первый и второй акты путешествия Линды, а также акт 0, ранее доступный в виде демоверсии. Игроки смогут исследовать индонезийский антураж с привидениями, решать загадки и сражаться с ужасными существами.

Кроме того, коллекция включает самостоятельную игру DreadOut: Keepers of the Dark. В этой главе Линда попадает в Зеркальное царство, где ее ждут 13 призраков и 8 сверхъестественных миров. Нелинейный сюжет, сложные головоломки и жуткие встречи делают DreadOut уникальным опытом для любителей хоррора.

Готовьтесь к новым открытиям и испытаниям с DreadOut Remastered Collection уже в начале 2025 года!