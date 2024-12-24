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DreadOut 15.05.2014
Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
7.5 120 оценок

DreadOut Remastered Collection выйдет 16 января 2025 года

butcher69
Новости

Издатель Soft Source Publishing и разработчик Digital Happiness объявили, что DreadOut Remastered Collection станет доступной для PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 января 2025 года.

DreadOut — это игра в жанре хоррора от третьего лица, где вы играете за школьницу Линду. Оказавшись в ловушке заброшенного города, она сражается с призраками, используя смартфон и зеркальную камеру, чтобы раскрыть тайны, стоящие за зловещими событиями.

В коллекцию войдут первый и второй акты путешествия Линды, а также акт 0, ранее доступный в виде демоверсии. Игроки смогут исследовать индонезийский антураж с привидениями, решать загадки и сражаться с ужасными существами.

Кроме того, коллекция включает самостоятельную игру DreadOut: Keepers of the Dark. В этой главе Линда попадает в Зеркальное царство, где ее ждут 13 призраков и 8 сверхъестественных миров. Нелинейный сюжет, сложные головоломки и жуткие встречи делают DreadOut уникальным опытом для любителей хоррора.

Готовьтесь к новым открытиям и испытаниям с DreadOut Remastered Collection уже в начале 2025 года!

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Играл в первую часть и кажется даже прошёл. Но точно не помню. Мне понравилось. Вроде во второй даже небольшой файтинг добавили. Но игра реально жуткая.

2
Пользователь ВКонтакте

А для PC? // Alexander Sbercotoff

1
Бэтмен из Блавикена

Игра на ПК и так есть

2
vertehwost

1 Игра прикольная но плохая в техническом плане и графическом к сожалению, 2 в графическом плане лучше но хуже во всём остальном

1
Шмоня Натанзон

Это шо за покемон? Первый раз слышу.

1
SHAYNARD

Я один здесь ремастера не увидел?

1
Stinger_Max

Таак, первая часть Принцип Талоса есть, первый Хорайзон есть, теперь вот это. Марафон бессмысленных ремастеров продолжается. Напомните если вдруг что пропустил.

1