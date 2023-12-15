DreadOut 2 выйдет на Switch 18 января

Студия Digital Happiness сообщила о том, что выпустит приключенческий хоррор от третьего лица DreadOut 2 на Switch (через Nintendo eShop) 18 января 2024 года.

DreadOut 2 — это приключенческий хоррор от третьего лица, вдохновленный индонезийским фольклором и городскими легендами. Игроку отводится роль Линды Мейлинды, которая является старшеклассницей, обладающей сверхъестественными способностями — она может чувствовать и видеть призраков. С помощью своего верного смартфона Линда должна охотиться на кошмарных духов и темные силы, которые угрожают не только ее родному городу, но и всему человечеству.

DreadOut 2 впервые была выпущена на PC (через Steam) 21 февраля 2020 года, затем последовали релиза на консолях семейств PlayStation и Xbox.