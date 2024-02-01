Слух: ПК/PS5-порт Dreams уже был полностью готов, но его отменили в последнюю минуту

В Dreams каждый игрок может не только исследовать фантастические вселенные, сотворённые другими пользователями, но и создавать собственные реальности, не ограничивая полёт своего воображения.

Разработчики сознательно отказались от захватывающей графики в пользу невиданной глубины и свободы игрового процесса. Теперь каждый может конструировать уникальные локации, придумывать сюжеты, механики и даже целые игры, — а затем поделиться своим творением с миллионами игроков по всему миру.

Окунитесь в эту «песочницу» фантазий и откройте для себя миры, о существовании которых вы и не подозревали. Станьте частью творческого сообщества, где все границы реального стираются бесконечными возможностями воображения.