на главную
об игре
Dreams 16.04.2019
Песочница
6.6 98 оценок

Слух: ПК/PS5-порт Dreams уже был полностью готов, но его отменили в последнюю минуту

butcher69
Новости

Выступая во время своего Twitch-стрима, датамайнер Лэнс Макдональд, известный своими связями в игровой индустрии, заявил, что Dreams когда-то собирались портировать на ПК, и тогда же планировалась улучшенная версия для PS5 с трассировкой лучей, а также поддержкой клавиатуры и мыши.

Макдональд утверждает, что некоторое время назад его друг, работавший в MediaMolecule, рассказал ему, что портирование Dreams на ПК уже завершено, а также ведется работа над PS5-версией. Источник участвовал в тестировании PC-порта. Однако после того, как в MediaMolecule начались увольнения, друг Макдональда сообщил ему, что оба порта Dreams для PC и PS5 были отменены, несмотря на то, что были готовы к релизу.

Это не стало неожиданностью, учитывая, что поддержка Dreams была прекращена после 1 сентября 2023 года. MediaMolecule объявила об этом еще в апреле 2023 года, намереваясь переключить свое внимание на "новый захватывающий проект". Вероятно, примерно в это же время были отменены предполагаемые порты Dreams для PS5 и PC.

Dreams вышла 4 февраля 2020 года.

-6
4
Dreams
16.04.2019
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PolGhost

Очень жаль. Там довольно крутые творения есть на PS4, а на PC, на клаве с мышью, люди бы еще активнее развернулись и выдали бы еще лучше работы

0
6363

Если готово было, зачем отменять то, мда.

0
JustA_NiceGuy

Настолько глупые решения...

-1
DenisVTR

Вообще не понимаю эти приколы отменять игры когда они почти готовы, вы бабло один фиг на него потратили. Ладно если у студии репутация не айс, но если в целом ок, пусть даже проект фуфло, но хоть какие то копейки с него получить явно лишним не будет.

-1