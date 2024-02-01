Слух: ПК/PS5-порт Dreams уже был полностью готов, но его отменили в последнюю минуту

Выступая во время своего Twitch-стрима, датамайнер Лэнс Макдональд, известный своими связями в игровой индустрии, заявил, что Dreams когда-то собирались портировать на ПК, и тогда же планировалась улучшенная версия для PS5 с трассировкой лучей, а также поддержкой клавиатуры и мыши.
Макдональд утверждает, что некоторое время назад его друг, работавший в MediaMolecule, рассказал ему, что портирование Dreams на ПК уже завершено, а также ведется работа над PS5-версией. Источник участвовал в тестировании PC-порта. Однако после того, как в MediaMolecule начались увольнения, друг Макдональда сообщил ему, что оба порта Dreams для PC и PS5 были отменены, несмотря на то, что были готовы к релизу.
Это не стало неожиданностью, учитывая, что поддержка Dreams была прекращена после 1 сентября 2023 года. MediaMolecule объявила об этом еще в апреле 2023 года, намереваясь переключить свое внимание на "новый захватывающий проект". Вероятно, примерно в это же время были отменены предполагаемые порты Dreams для PS5 и PC.
Dreams вышла 4 февраля 2020 года.
Очень жаль. Там довольно крутые творения есть на PS4, а на PC, на клаве с мышью, люди бы еще активнее развернулись и выдали бы еще лучше работы
Если готово было, зачем отменять то, мда.
Настолько глупые решения...
Вообще не понимаю эти приколы отменять игры когда они почти готовы, вы бабло один фиг на него потратили. Ладно если у студии репутация не айс, но если в целом ок, пусть даже проект фуфло, но хоть какие то копейки с него получить явно лишним не будет.