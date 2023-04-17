Соучредитель Media Molecule и создатель игры Dreams Марк Хили покинул студию ©

В серии твитов Хили, игровой директор Dreams, написал:

Итак, после 17 невероятных лет совместного рождения и создания Media Molecule, я решил, что пришло время улететь из гнезда - отправиться в плавание и проложить новый курс - сегодня мой последний день в MM. От LittleBigPlanet до Dreams и далее - я горжусь тем, что сыграл свою роль, и мне повезло, что я работал с поистине блестящими людьми - и таким удивительно талантливым сообществом, поклонником которого я останусь.

Он добавил: "Но сильный космический ветер тянет меня, и мое пиратское сердце пробудилось. Я не становлюсь моложе, поэтому собираюсь некоторое время побаловать себя ветрами моих различных любопытств и посмотреть, куда они меня приведут".

Так что за новые начинания, следование своему сердцу и исследование неизвестного - йо-хо-хо и бутылка рома - я отправляюсь в пиратское приключение! То есть в пиратское приключение, которое включает в себя создание игр.

Пока неясно, есть ли дополнительный смысл в пиратской метафоре Хили - один из подписчиков, похоже, принял это за то, что он присоединится к Rare для работы над Sea of Thieves, но нет никаких признаков того, что это так.

Вместо этого в LinkedIn Хили теперь просто указано, что он "самозанятый" и "открыт для работы".

Хили стал одним из основателей Media Molecule в 2006 году после работы в Bullfrog и Lionhead, где он вместе с Питером Молинье работал над такими играми, как Magic Carpet, Dungeon Keeper, Black & White и Fable.

После создания Media Molecule Хили был креативным директором первых двух игр LittleBigPlanet, а затем перешел в Dreams, где занимал пост директора во время длительной разработки игры (впервые студия упомянула о ней в 2012 году, а релиз состоялся в 2020 году).

Уход Хили произошел всего через шесть дней после того, как Media Molecule объявила о прекращении поддержки Dreams 1 сентября.