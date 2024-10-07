Dredge выйдет на мобильных устройствах в декабре

Dredge стала одним из самых неожиданных хитов 2024 года с уникальным взглядом на жанр ужасов, и теперь он выходит на мобильных устройствах. Разработчик Black Salt Games объявил, что Dredge выйдет на Mac, iOS и Android 18 декабря 2024 года. В игру также можно будет играть на iPad.

Мобильный порт Dredge будет платной игрой в обоих мобильных магазинах, хотя демоверсия будет доступна на устройствах Apple в неизвестную дату.

«Великий день для парней с форума Steam, которые сказали, что DREDGE похожа на мобильную игру», — сказал Джоэл Мейсон, разработчик Black Salt Games, анонсируя мобильный порт в X/Twitter.

Мейсон добавил, что, хотя игра также выйдет на Android, пользователи не смогут предварительно зарегистрироваться на нее в магазине Google Play, потому что «Google не верит, что мы владеем правами на нашу собственную игру».

Dredge — это смесь рыбалки и ужасов, в которой игроки берут свои лодки и отправляются в океан в надежде поймать рыбу и раскрыть секреты под темными водами. Хотя это происходит днем, именно ночью появляются монстры Лавкрафта.