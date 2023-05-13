Для DRIV3R вышел мод Definitive Edition ©

Моддер Zombie2358 выпустил мод Definitive Edition для DRIV3R, который придется по вкусу всем, кто хочет переиграть в эту классику.



DRIV3R Definitive Edition исправляет множество проблем, которые были характерны для версии для ПК. Кроме того, в ней появились новые HD-текстуры и улучшено расстояние прорисовки некоторых объектов. Кроме того, в ней есть ряд улучшений пользовательского интерфейса, а также исправления для интерьеров, EAX и графических слоев.



В будущих версиях моддер планирует улучшить LOD в игре и полностью реализовать полицейские лодки. Кроме того, Zombie2358 планирует добавить HD-интерьеры транспорта.





Ниже представлено видео, демонстрирующее некоторые ключевые особенности этого мода.