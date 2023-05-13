DRIV3R 21.06.2004
7 220 оценок

Для DRIV3R вышел мод Definitive Edition

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R_Mor
Новости

Моддер Zombie2358 выпустил мод Definitive Edition для DRIV3R, который придется по вкусу всем, кто хочет переиграть в эту классику.

DRIV3R Definitive Edition исправляет множество проблем, которые были характерны для версии для ПК. Кроме того, в ней появились новые HD-текстуры и улучшено расстояние прорисовки некоторых объектов. Кроме того, в ней есть ряд улучшений пользовательского интерфейса, а также исправления для интерьеров, EAX и графических слоев.

В будущих версиях моддер планирует улучшить LOD в игре и полностью реализовать полицейские лодки. Кроме того, Zombie2358 планирует добавить HD-интерьеры транспорта.


Ниже представлено видео, демонстрирующее некоторые ключевые особенности этого мода.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
666ANUBIS666

Аж олдскулы свело, правда я играл только в 1 и 2 Driver

2
Случайный Игрок

Кстати игра то годная. Я её почти прошёл, пока комп не накрылся. В стиле второй части.

1
ivan41kds

одна из первых игр, в которую я в целом сыграл. играл я на xbox, был маленьким и из-за этого я не понимал сюжет

0
Batchankoff

О это очень круто! Как раз хотел перепройти в ближайшем будущем.

0
DeathCold

Понятно. Графический мод. Но, как по мне, если исправлять игру, то исправлять конкретно. А там есть что исправлять. Коллизию, хитбоксы, положение камеры во многих моментах, поведение авто в плане поворачиваемости, баланс и всё такое прочее. Да, это будет сложно, но опять же, если собрались фиксить игру, хоть и фанаты, то фиксить всё полностью. Ибо графика радости не прибавит, когда сам игровой процесс сломан.

0
Omneix

а ведь пошло бы немного по другому - титаном жанра открытого мира в современности мог бы стать именно driver

0
РикоЧико

Не стал бы. Идейный вдохновитель болел по реалистичной симуляции авто, а не симуляции миров.
А у Драйвера 3 были уж слишком большие амбиции.

0
bysaturn

Жаль разработчиков подгоняли в своё время

0
Ковырялов

Эх, помню когда впервые играл не мог разобраться в управлении, не мог её по человечески запустить, не мог пройти первую миссию в игре, катался на машинах и устраивал свой Кармагеддон и устраивал эпичные погони с копами))) Отличное было время...

0