Моддер Zombie2358 выпустил мод Definitive Edition для DRIV3R, который придется по вкусу всем, кто хочет переиграть в эту классику.
DRIV3R Definitive Edition исправляет множество проблем, которые были характерны для версии для ПК. Кроме того, в ней появились новые HD-текстуры и улучшено расстояние прорисовки некоторых объектов. Кроме того, в ней есть ряд улучшений пользовательского интерфейса, а также исправления для интерьеров, EAX и графических слоев.
В будущих версиях моддер планирует улучшить LOD в игре и полностью реализовать полицейские лодки. Кроме того, Zombie2358 планирует добавить HD-интерьеры транспорта.
Ниже представлено видео, демонстрирующее некоторые ключевые особенности этого мода.
Для DRIV3R вышел мод Definitive Edition©
Моддер Zombie2358 выпустил мод Definitive Edition для DRIV3R, который придется по вкусу всем, кто хочет переиграть в эту классику.
Аж олдскулы свело, правда я играл только в 1 и 2 Driver
Кстати игра то годная. Я её почти прошёл, пока комп не накрылся. В стиле второй части.
одна из первых игр, в которую я в целом сыграл. играл я на xbox, был маленьким и из-за этого я не понимал сюжет
О это очень круто! Как раз хотел перепройти в ближайшем будущем.
Понятно. Графический мод. Но, как по мне, если исправлять игру, то исправлять конкретно. А там есть что исправлять. Коллизию, хитбоксы, положение камеры во многих моментах, поведение авто в плане поворачиваемости, баланс и всё такое прочее. Да, это будет сложно, но опять же, если собрались фиксить игру, хоть и фанаты, то фиксить всё полностью. Ибо графика радости не прибавит, когда сам игровой процесс сломан.
а ведь пошло бы немного по другому - титаном жанра открытого мира в современности мог бы стать именно driver
Не стал бы. Идейный вдохновитель болел по реалистичной симуляции авто, а не симуляции миров.
А у Драйвера 3 были уж слишком большие амбиции.
Жаль разработчиков подгоняли в своё время
Эх, помню когда впервые играл не мог разобраться в управлении, не мог её по человечески запустить, не мог пройти первую миссию в игре, катался на машинах и устраивал свой Кармагеддон и устраивал эпичные погони с копами))) Отличное было время...