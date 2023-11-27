Благодаря новой модификации, Driver San Francisco получила новые задания и систему преступлений

В сентябре исполнилось двенадцать лет с момента выхода игры Driver: San Francisco. Этот изысканный автомобильный экшен с открытым миром, к сожалению, остался последней крупной частью серии (не будем вспоминать про мобильный спин-офф под названием Driver: Speedboat Paradise), и не похоже, что Ubisoft собирается возрождать серию в ближайшем будущем. Однако фанаты не собираются отказываться от бренда, продолжая создавать модификации к различным его частям. Сегодня вашему вниманию предлагается один из таких проектов в виде Felony Rework для Driver: San Francisco, так как недавно мод получил новую версию. Которую можно скачать отсюда.

Изначально модификация предназначалась для улучшения полицейских погонь, но со временем сфера ее применения значительно расширилась и стала улучшать большинство аспектов игрового процесса в целом, не ограничиваясь только поведением сотрудников правоохранительных органов. С помощью модификации нас обычно преследует большее количество машин, а их водители ведут себя более реалистично и, например, не используют столкновения при торможении и поворотах. Автор также устранил ошибки в работе ИИ и улучшил миссии из кампании. Felony Rework также добавляет в игру множество новых заданий, основанных на наиболее популярных задачах из первых трех частей серии

Новая версия Felony Rework обозначена номером 2.3 и несет в себе множество изменений.

Автор добавил систему преступлений в стиле той, что была в первых частях серии. Опасное вождение, аварии и т.п. вызывают рост беспокойства граждан, и когда оно достигает достаточного уровня, вызывается полиция, которая начинает искать наш автомобиль.

Теперь полиция может использовать несколько специальных подразделений для преследования.

Расширен список тактических приемов полицейских, благодаря чему их поведение стало более реалистичным.

Добавлены новые мини-игры в виде так называемых кошмаров. В них игрок оказывается запертым в определенной машине, а мир трансформируется, предлагая новые виды испытаний. Например, в одной из них мы должны внимательно следить за машиной скорой помощи, а в другой молнии будут бросать машины в сторону нашего автомобиля.

Также был исправлен ряд ошибок базовой игры и улучшен искусственный интеллект.

Напомним, что Driver: San Francisco вышла в сентябре 2011 года на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3.