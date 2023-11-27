Благодаря новой модификации, Driver San Francisco получила новые задания и систему преступлений

В сентябре исполнилось двенадцать лет с момента выхода игры Driver: San Francisco. Этот изысканный автомобильный экшен с открытым миром, к сожалению, остался последней крупной частью серии (не будем вспоминать про мобильный спин-офф под названием Driver: Speedboat Paradise), и не похоже, что Ubisoft собирается возрождать серию в ближайшем будущем. Однако фанаты не собираются отказываться от бренда, продолжая создавать модификации к различным его частям. Сегодня вашему вниманию предлагается один из таких проектов в виде Felony Rework для Driver: San Francisco, так как недавно мод получил новую версию. Которую можно скачать отсюда.
Изначально модификация предназначалась для улучшения полицейских погонь, но со временем сфера ее применения значительно расширилась и стала улучшать большинство аспектов игрового процесса в целом, не ограничиваясь только поведением сотрудников правоохранительных органов. С помощью модификации нас обычно преследует большее количество машин, а их водители ведут себя более реалистично и, например, не используют столкновения при торможении и поворотах. Автор также устранил ошибки в работе ИИ и улучшил миссии из кампании. Felony Rework также добавляет в игру множество новых заданий, основанных на наиболее популярных задачах из первых трех частей серии
Новая версия Felony Rework обозначена номером 2.3 и несет в себе множество изменений.
- Автор добавил систему преступлений в стиле той, что была в первых частях серии. Опасное вождение, аварии и т.п. вызывают рост беспокойства граждан, и когда оно достигает достаточного уровня, вызывается полиция, которая начинает искать наш автомобиль.
- Теперь полиция может использовать несколько специальных подразделений для преследования.
- Расширен список тактических приемов полицейских, благодаря чему их поведение стало более реалистичным.
- Добавлены новые мини-игры в виде так называемых кошмаров. В них игрок оказывается запертым в определенной машине, а мир трансформируется, предлагая новые виды испытаний. Например, в одной из них мы должны внимательно следить за машиной скорой помощи, а в другой молнии будут бросать машины в сторону нашего автомобиля.
- Также был исправлен ряд ошибок базовой игры и улучшен искусственный интеллект.
Напомним, что Driver: San Francisco вышла в сентябре 2011 года на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3.
Спасибо! Играл в первую, в Parallel lines и в San Francisco. И именно эта часть запала в душу. Игра супер.
Если переименовать exe'шник и получить возможность включить SSRTGI и сделать небольшой цветокор, то игра просто преображается.
А тут еще и мод вышел. Реальный повод перепройти.
Жаль не купить
возрождают игру:(
В памяти всплывает только драйвер про кубу, и то расплывчато
Эх, помню как с пафосом её рекламировали, мол "все автомобили лицензированы!". Ага, как же.. Да и в целом, Driver: San Francisco лично меня не зацепила никак. Прошёл и забыл