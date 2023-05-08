Driver: San Francisco 01.09.2011
8.7 1 639 оценок

В России снимут фильм украв сюжет из игры Driver: San Francisco

Pavel Rally
Новости

В начале игры Driver: San Francisco главный герой попадает в аварию, после чего получает способность вселяться в других людей, чтобы вести расследование для поимки преступника Джерико, а вот описание российского фильма.

По синопсису фильма, молодой актер участвует в съемках презентационного фильма о проекте спортивного автомобиля-прототипа на новом виде топлива. Уверенный в собственных способностях герой фильма полностью отказывается от услуг профессионального автогонщика-каскадера и настаивает на самостоятельном выполнении трюков.

В результате аварии, произошедшей на трассе во время съемок, актер попадает в больницу с серьезными ожогами и приобретает уникальные способности, такие как погружение в мысли других людей… Фильм снимается в жанре комикс триллера.

Кино и сериалы
Источник  
-8
5
Последние посты по игре Driver: San Francisco
Driver: San Francisco: Совет (Как легко пройти миссии с защитой броневика)
Driver: San Francisco: Совет (Как легко пройти миссии с защитой броневика)
Driver: San Francisco: Сохранение/SaveGame (Глава 5, после задания "Время Пошло")
Driver: San Francisco: Сохранение/SaveGame (Глава 5, после задания "Время Пошло")
Как убрать трафик в D:SF?
Как убрать трафик в D:SF?
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Импортозамещение)

5
qshy

Как обычно

1
Cidorovitch

Да ладно, абсолютно избитый сюжет, чего его красть!

0
морковняк

да не может такого быть. ну просто не может.

0
3Lexas

Да каждая ваша "новая" игра или фильм ничего нового не показывают, ничего. Везде сплошной плагиат или как это любят называть "отсылки". Нигде ничего нового нет, но надо прямо кого-то другого обвинить во взятии чужой идеи.
Автор поста подписан на столько гонок.....какой же это разнообразный жанр игр, ммм.

-4