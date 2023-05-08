В России снимут фильм украв сюжет из игры Driver: San Francisco

В начале игры Driver: San Francisco главный герой попадает в аварию, после чего получает способность вселяться в других людей, чтобы вести расследование для поимки преступника Джерико, а вот описание российского фильма.
По синопсису фильма, молодой актер участвует в съемках презентационного фильма о проекте спортивного автомобиля-прототипа на новом виде топлива. Уверенный в собственных способностях герой фильма полностью отказывается от услуг профессионального автогонщика-каскадера и настаивает на самостоятельном выполнении трюков.
В результате аварии, произошедшей на трассе во время съемок, актер попадает в больницу с серьезными ожогами и приобретает уникальные способности, такие как погружение в мысли других людей… Фильм снимается в жанре комикс триллера.
Импортозамещение)
Как обычно
Да ладно, абсолютно избитый сюжет, чего его красть!
да не может такого быть. ну просто не может.
Да каждая ваша "новая" игра или фильм ничего нового не показывают, ничего. Везде сплошной плагиат или как это любят называть "отсылки". Нигде ничего нового нет, но надо прямо кого-то другого обвинить во взятии чужой идеи.
Автор поста подписан на столько гонок.....какой же это разнообразный жанр игр, ммм.