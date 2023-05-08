В России снимут фильм украв сюжет из игры Driver: San Francisco

В начале игры Driver: San Francisco главный герой попадает в аварию, после чего получает способность вселяться в других людей, чтобы вести расследование для поимки преступника Джерико, а вот описание российского фильма.

По синопсису фильма, молодой актер участвует в съемках презентационного фильма о проекте спортивного автомобиля-прототипа на новом виде топлива. Уверенный в собственных способностях герой фильма полностью отказывается от услуг профессионального автогонщика-каскадера и настаивает на самостоятельном выполнении трюков.

В результате аварии, произошедшей на трассе во время съемок, актер попадает в больницу с серьезными ожогами и приобретает уникальные способности, такие как погружение в мысли других людей… Фильм снимается в жанре комикс триллера.