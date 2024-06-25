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DROS 20.07.2023
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица
5.2 19 оценок

Мрачный фэнтезийный платформер DROS выйдет на Switch 12 июля

ltdx
Новости

Темный фэнтезийный платформер-головоломка DROS выйдет на Switch 12 июля, объявили издатель RedDeerGames и разработчик emergeWorlds. Отметим, что дебютировала игра на PC (Steam, GOGHumble Store) 20 июля 2023 года.

Dros — это детально проработанное сюжетное приключение с участием маленького склизкого существа и его защитника - охотника за головами. Повествование разворачивается в обширной башне в стиле стимпанк, где игроки попеременно играют за персонажей, известных как Маленький Дрос и Капитан, используя их различные сильные и слабые стороны. Игровой процесс включает в себя решение головоломок, столкновения с врагами и скрытное перемещение по огромному, запутанному интерьеру башни.

Игра включает 40 уровней — каждый со своей собственной механикой головоломок, врагами, скрытыми комнатами и платформингом.

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