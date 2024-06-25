Мрачный фэнтезийный платформер DROS выйдет на Switch 12 июля

Экшен-головоломка от третьего лица, вдохновением для которой послужили такие фантастические фильмы, как «Лабиринт» и «Тёмный кристалл».

Переключайтесь между Капитаном и его симбиотом слизняком, Маленьким Дросом, чтобы исследовать громадную стимпанковскую машину, наполненную жуткими врагами, всевозможными головоломками и довольно странными персонажами. Используйте способности обоих персонажей, преодолейте все трудности на пути и доберитесь до самой вершины Машины.