Анонсирована мрачная 2D-ролевая игра Drova - Forsaken Kin, вдохновленная серией "Готики" ©

Дебютирующая немецкая студия Just2D недавно поделилась с миром игровым тизером своей грядущей 2D RPG Drova - Forsaken Kin.



В промо-материале разработчики демонстрируют мрачную вселенную, динамичный геймплей и многогранную сюжетную линию. Разработчики также указывают на сильное вдохновение культовой серией "Готики".

События игры происходят в мире, где обществу удалось приручить и подчинить себе духов природы. К сожалению, гнев оставшихся в дикой природе существ принес человечеству различные несчастья.



Как и в культовой серии от Piranha Bytes, игрок сможет вступить в союз с одной из противоборствующих фракций. Обе стороны конфликта будут отличаться своей системой ценностей и подходом к окружающей мрачной реальности, а форма и будущее изолированного сообщества будут зависеть от решений игрока.

Сеттинг Drova - Forsaken Kin представляет собой смесь графики в стиле пиксель-арт и темной, серой цветовой гаммы. Он также присыпан эстетикой, взятой из кельтской мифологии и популярных фэнтезийных тропов.

В основе геймплея лежит динамичная боевая система, за которой главный герой наблюдает в изометрической перспективе. Как и подобает жанру RPG, игра студии Just2D предложит систему развития героя и различные элементы экипировки, отличающиеся друг от друга характеристиками и способом применения.

Разработчики пока не поделились точной датой выхода игры, но известно, что она дебютирует в 2024 году.



Хотя в настоящее время игра доступна только в Steam, последний трейлер к ней позволяет предположить, что она также выйдет на консолях Sony, Microsoft, а также Nintendo Switch.



Те, кто заинтересовался проектом, уже могут скачать демку, которая продемонстрирует самые важные элементы предстоящей игры, а также даст представление о сюжетной линии..