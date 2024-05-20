Новый ролик XDefiant описывает основные советы по игре

Free-to-play шутер XDefiant от Ubisoft выходит 21 мая после нескольких задержек и переносов. В честь этого события состоялась премьера новой серии под названием XDebrief. В первом эпизоде вы найдете интервью с исполнительным продюсером Марком Рубином и его мысли о матчмейкинге, а также советы по различным режимам игры и многое другое.
В XDefiant не будет матчмейкинга на основе навыков (SBMM) для казуальной игры. Рубин также выступает против оптимизированного подбора игроков и говорит о том, что он способствует появлению повторяющихся игр. Разработчик стремится избежать этого, но время покажет, что из этого получится.
Есть несколько советов по различным режимам, например, как атаковать и защищаться в Domination. Различные профессиональные игроки также рассказывают о некоторых лучших насадках для оружия.
XDefiant выходит завтра для Xbox Series X/S, PS5 и PC (версии для PS4 и Xbox One появятся позже). Предварительные загрузки уже доступны для всех платформ.
Мега аркадная хрень,по типу валоранта или фортнайта,ничего нового,штампуют как под копирку.
думаю, в соревновательных играх аркадность только в плюс.
потому что они никогда не будут какими-то аутентичными ни по процессу, ни по механикам. всегда игроки придумывают, как превратить все в цирк с распрыжками, рокетджампами, переключениями на нож, заученными маневрами.
так что пусть лучше будет сразу аркада.