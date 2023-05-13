Вышла новая версия Duke Nukem Forever: Restoration Project ©

Команда Duke Nukem Forever: Restoration Project выпустила для него обновление «Duke It Out». Это обновление приносит значительные улучшения производительности, а также новый контент.

Если говорить более подробно, команде удалось повысить производительность как на рендерерах DX8, так и на DX9. Кроме того, он смог включить рендеринг с высоким разрешением. Не только это, но и средство визуализации OpenGL в игре теперь ближе к паритету средств визуализации DirectX.

Обновление Duke It Out также добавляет девять карт для сетевой игры. Команда также внесла ряд других улучшений и улучшений в многопользовательский режим. Например, исправлены альтернативные игровые режимы, такие как «Бомба» и «Командный бой насмерть». Он также содержит ряд новых мутаторов, таких как Shotgun Start и Instagib.

Желающие могут загрузить эту новую версию Duke Nukem Forever: Restoration Project отсюда.