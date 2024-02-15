на главную
об игре
Dune: Awakening TBA
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.2 58 оценок

Для Dune Awakening начался второй закрытый бета-тест

Procy_on
Новости

В конце прошлого года уже состоялся первый закрытый бета-тест Dune Awakening, рассчитанный, правда, на небольшой ограниченный круг людей. А теперь Funcom только что объявила о расширении закрытого бета-тестирования на тысячи новых людей.

Первые приглашения уже поступили, но у вас еще есть шанс попасть в игру. Все, что вам нужно сделать, это добавить игру в список желаний в Steam, затем посетить Discord, зайти в раздел FAQ и создать "бета-профиль".

К сожалению, NDA все еще в силе, так что вряд ли мы увидим какие-либо новые материалы в ближайшее время.

-2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий