В конце прошлого года уже состоялся первый закрытый бета-тест Dune Awakening, рассчитанный, правда, на небольшой ограниченный круг людей. А теперь Funcom только что объявила о расширении закрытого бета-тестирования на тысячи новых людей.
Первые приглашения уже поступили, но у вас еще есть шанс попасть в игру. Все, что вам нужно сделать, это добавить игру в список желаний в Steam, затем посетить Discord, зайти в раздел FAQ и создать "бета-профиль".
К сожалению, NDA все еще в силе, так что вряд ли мы увидим какие-либо новые материалы в ближайшее время.
Для Dune Awakening начался второй закрытый бета-тест
В конце прошлого года уже состоялся первый закрытый бета-тест Dune Awakening, рассчитанный, правда, на небольшой ограниченный круг людей. А теперь Funcom только что объявила о расширении закрытого бета-тестирования на тысячи новых людей.