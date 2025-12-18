Funcom обещает значительно улучшить эндгейм Dune Awakening в предстоящей третьей главе

Funcom анонсировала третью главу Dune Awakening, обещая значительное расширение контента и переработку эндгейма. Dune Awakening, выпущенная в июне 2025 года на ПК, за пару недель продалась миллионным тиражом и стала самой быстро продаваемой игрой студии, но со временем игроки начали покидать проект из-за недостатка контента.

Глава 3 нацелена на создание «большого и лучшего» эндгейма с переработкой опыта 6-го уровня. Игроки получат более глубокие пути прогресса с возможностью специализации в крафте, сборе ресурсов, исследовании, бою и саботаже, что позволит развиваться и без обязательного PvP или рейдов. Система Landraad, объединяющая гильдии с Великими домами Атрейдес и Харконнен, была полностью переделана: новые повторяемые миссии, расширенные награды и прогресс в рангах фракций стимулируют активное участие.

Для улучшения снаряжения вводится новая станция усиления, а PvE пополнится пятью новыми «местоположениями испытаний» и пятью станциями испытаний с боссами и ценными наградами. Нарративная линия продолжится с появлением неожиданных союзников, боями на арене Neo Carthag и раскрытием тайн происхождения персонажа. Рапира переработана, а новым оружием ближнего боя станут двойные ножи «Pyrocket».

Параллельно Funcom выпустит платный косметический DLC Raiders of the Broken Lands за $9,99, включающий новые строительные элементы, костюмы, броню, оружие и эмоции. В рамках зимней распродажи Steam игра доступна со скидкой 35%. Точные даты выхода Chapter 3 и DLC пока не объявлены, подробности появятся в начале 2026 года, а позже игра выйдет и на консолях.