К несчастью игроков в Dune: Awakening не будет обнаженки

После долгих месяцев ожидания разработчики из студии Funcom наконец-то представили развернутый игровой процесс своего нового выживача по мотивам культовой вселенной "Дюны". Демонстрация геймплея Dune: Awakening получилась зрелищной, судя по реакции игроков в социальных сетях, но вместе с этим у пользователей возникли ряд серьезных вопросов. Создатели игры уже успели описать некоторые лорные изменения, а теперь наконец-то дали ответ на самый часто задаваемый вопрос — будет ли обнаженка.
Прошлый выживач от студии Funcom под названием Conan Exiles выделялся на фоне других тем, что полностью игнорировал привычную цензуру в играх. Разработчики добавили в проект полностью смоделированных персонажей, которых можно было раздеть, и дали возможность менять размер груди и даже пениса. К сожалению, все эти элементы будут отсутствовать в Dune: Awakening.
Разработчики не стали вдаваться в подробности своего решения, но подтвердили отказ от обнаженки в Dune: Awakening. В игре по-прежнему будут широкие возможности персонализации, большой ассортимент снаряжения и разнообразные способы лишиться экипировки во время игры. При этом интимные зоны персонажа будут скрыты от игроков. Вероятно, это связано с лицензионным соглашением, которое подписала Funcom при разработке игры.
Почему не будет. Всё будет. Моды творят чудеса.
Ну всё, как жить то теперь)))
НеееееееееееееееееЭЭээээээээээт ! *долгий протяжный крик*
Ой, дрочунов обидели, какая жалость (нет).
Пфф... переживем, подобное только любителей гейских врат 3 интересует, детки-переростки 3д сисек-писек не насмотрелись. В серьёзных проектах этой инфантильщине не место.
Мне кажется скоро будет общество любителей подрочить на игры и будут качать права, что ущимляют их права и везде должна быть обнаженка.