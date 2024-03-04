Авторам Dune: Awakening пришлось получить разрешение на изменение крошечного фрагмента лора Дюны для игрового баланса

В Dune: Awakening, грядущей MMO на выживание от Funcom, действие которой разворачивается на суровой пустынной планете Арракис, вы сможете построить собственный дом, вступить в союз с одним из Великих Домов, спасаться от огромных песчаных червей и сражаться с другими игроками как с помощью дальнобойного оружия, так и в ближнем рукопашном бою. Но вам не разрешат стрелять из лазерного оружия Дюны в игрока с активным персональным щитом - это геймплейное ограничение станет понятным, если вы прочтете это описание из вики Дюны:
Этот тип силового поля представлял собой дальнейшее развитие практического использования эффекта Хольцмана, основанное на измененной первой фазе поля силовой подвески (антигравитационного). Мерцающая стена щита пропускала только медленно движущиеся объекты. Силовой щит мог быть нейтрализован лишь электрическим полем огромной мощности, например, лучом лучемёта (при соприкосновении луча со щитом происходил субатомный взрыв, одинаково опасный для использовавших как щит, так и лучемёт).
В фильме Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая", когда отряд солдат Харконненов воздерживается от включения щитов, опасаясь быть уничтоженными одним большим взрывом. В игре же вы, вероятно, можете представить, как десятки игроков, стреляющих друг в друга из лазеров и устраивающих почти постоянные ядерные взрывы, будут... сложны с точки зрения балансировки боя.
Но креативный директор Dune: Awakening Джоэл Байлос также глубоко привержен лору Дюны - позволить игрокам свободно стрелять из лучемета было просто невозможно. Оставался один вариант: получить разрешение и сделать исключение из правил.
В нашей истории произошел инцидент с лучеметом и щитом, и с этого момента все лучеметы, ввозимые на планету CHOAM, теперь имеют встроенный предохранитель, чтобы они не могли целиться в щит. Так что если в нашей игре вы нацелите лучемет на щит, он просто автоматически отключится.
В прошлом году Байлос рассказал, что действие Dune: Awakening происходит в "альтернативной" временной линии по сравнению с оригинальными романами Фрэнка Герберта, где произошло нечто, изменившее ход истории. Например, мы знаем, что отец Пола, герцог Лето Атрейдес, все еще жив в этой альтернативной истории Дюны. Теперь мы также знаем, что торговая гильдия, контролирующая импорт и экспорт по всей галактике в этой альтернативной реальности, решила, что солдаты, постоянно обстреливающие друг друга из лучеметов, - это, наверное, плохая идея.
В основном это пришлось сделать ради геймплея, потому что мы не можем устраивать ядерные взрывы - то есть, мы могли бы устраивать ядерные взрывы постоянно, но это было бы не очень весело для всех, кроме того, кто их устроил. Мы обсудили это с нашими партнерами из Legendary и Гербертами и получили их согласие, чтобы сделать все именно так. У нас был прототип в духе "Охотников за привидениями", где они пересекают поток, все становится нестабильным, лучемет начинает трястись, и оба игрока взрываются ядерным взрывом, но, к сожалению, это выглядело немного неуместно. Так что вы не можете сделать лучемет + щит, но в истории объясняется, почему вы не можете этого сделать.
Еще один элемент Дюны, которого не будет в Awakening, - хождение по песку фрименов, по крайней мере, на старте; команда Funcom все еще пытается придумать, как реализовать эту функцию так, чтобы она не выглядела нелепо.
Опять ММО :( Нет чтоб сделать нормальный сингл.