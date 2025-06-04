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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 153 оценки

Началась предзагрузка раннего доступа Dune: Awakening

IKarasik IKarasik

Студия Funcom объявила о старте предзагрузки раннего доступа Dune: Awakening — амбициозной MMO по вселенной «Дюны». Игроки, оформившие предзаказ, уже могут начать загружать клиент и подготовиться к старту.

Ранний доступ начнётся 5 июня в 17:00 по Московскому времени, а полноценный релиз игры состоится 10 июня на ПК. Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут позже.

Всем, кто оформит предзаказ, разработчики дарят уникальное внутриигровое украшение для базы — террариум с муад’дибом, символом глубокого уважения к пустынной экосистеме Арракиса.

Dune: Awakening обещает объединить выживание, строительство и масштабные PvP-бои в живом мире, где борьба за ресурсы — особенно за спайс — ведётся непрерывно.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Суровый Нуб

нету( только что смотрел

вру , появилось)

1
Лицо со шрамом

Я купил и завтра ворвусь , был на бета тесте , в Sons of Forest выживал , повыживаю и на Арракисе .

1
askazanov

Ну ну, посмотрим... Мало верится в что то хорошее.

PREDATOR7706

Что то я очкую покупать это Димон

Джо Лупа

ММО это кал

JohnTornton

очередное платное ммо что помрёт через месяц-два
ещё и по вселенной, которая далеко не каждому интересна
явный провал