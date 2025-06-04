Началась предзагрузка раннего доступа Dune: Awakening

Студия Funcom объявила о старте предзагрузки раннего доступа Dune: Awakening — амбициозной MMO по вселенной «Дюны». Игроки, оформившие предзаказ, уже могут начать загружать клиент и подготовиться к старту.

Ранний доступ начнётся 5 июня в 17:00 по Московскому времени, а полноценный релиз игры состоится 10 июня на ПК. Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут позже.

Всем, кто оформит предзаказ, разработчики дарят уникальное внутриигровое украшение для базы — террариум с муад’дибом, символом глубокого уважения к пустынной экосистеме Арракиса.

Dune: Awakening обещает объединить выживание, строительство и масштабные PvP-бои в живом мире, где борьба за ресурсы — особенно за спайс — ведётся непрерывно.