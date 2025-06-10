Новый трейлер Dune: Awakening раскрывает тайны класса планетолога

В преддверии выхода Dune: Awakening, студия Funcom представила свежий трейлер, посвящённый уникальному классу — планетологам. Это пятый и финальный выпуск из серии «Школы Империи», в котором игрокам демонстрируют способности и философию тех, кто превращает пустыню в дом.

Планетологи — это не просто учёные. Это мастера выживания, исследователи и терраформеры, способные процветать даже на безжалостном Арракисе. В новом ролике зрители увидят, как эти специалисты составляют карты укрытий, извлекают воду из росы с помощью технологий Хольцмана и устанавливают силовые площадки, открывая перед собой и союзниками новые пути.

Отдельное внимание уделено тому, как игроки смогут получить доступ к этой специализации. Планетологом не становятся по выбору — это путь, который нужно заслужить. В игре вам предстоит найти Дерека Чинару, который раскрыл лагерь в тени южной части котловины Хагга. Именно он станет проводником в мир выживания, исследований и тайных знаний.

Трейлер подчеркивает дух любопытства и стремление к открытию нового — качества, лежащие в основе этой профессии.

Dune: Awakening выходит уже 10 июня. Оформив предзаказ, вы сможете получить бонусы, включая уникальное украшение базы — террариум с муад’дибом.