на главную
об игре
Dune: Awakening 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.1 64 оценки

Разработчики Dune: Awakening демонстрируют красоты Арракиса благодаря движку Unreal Engine 5.4

Procy_on
Новости

Funcom не упустила возможности, предоставленной State of Unreal, и прилетела на GDC 2024 в Сан-Франциско, чтобы показать техническую демонстрацию научно-фантастической MMO Dune Awakening, разрабатываемой на движке Unreal Engine 5.4 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Графические и технологические инновации Dune Awakening демонстрирует Джоэл Байлос: креативный директор Funcom рассказывает о работе своей команды над переносом эмоций фильма "Дюна 2" на экран и приданием формы самым знаковым и культовым окружениям Арракиса.

В техническом демо, представленном Байлосом, представитель Funcom поет дифирамбы Epic Games и ее программистам, подчеркивая исключительный уровень детализации, достижимый благодаря оптимизации и улучшению таких технологий, как Lumen и Nanite. По словам креативного директора Dune Awakening, UE 5.4 также будет иметь фундаментальное значение для реализации анимаций, связанных с боевой системой, а также для управления стратегическими и выживательными элементами, связанными со свободным исследованием гигантского открытого мира Арракиса.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
borsic

А разработчики продемострируют в кой-то веке норм оптимизацию на этом движке? Или в сделку не входило опять?

0
zjkjt
0