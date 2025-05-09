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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 120 оценок

Стартовал финальный бета-тест Dune Awakening перед релизом

Procy_on Procy_on

Масштабные бета-выходные - последний тест перед июньским релизом игры - только что начались. С сегодняшнего дня и до 12 мая вы можете зайти на серверы и опробовать Dune Awakening. К сожалению или к несчастью, это не полностью открытое тестирование, хотя шанс получить вход если не велик, то очень высок.

Все, что вам нужно сделать, это: запросить доступ на steam-странице Dune Awakening, зарегистрироваться по электронной почте на главном сайте или посмотреть завтрашнюю трансляцию на Twitch, где Funcom обещает раздать "десятки тысяч ключей".

Бета впервые лишена пункта о неразглашении (NDA), так что можно стримить и публиковать геймплеи.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ThoughtfulGerardo

почему то я на него не попал...спасибо огромное

1
Neco-Aheron

А я попал =3

1
Haranis

Собсно если играл в Конан Эусайлс, то ничего не потерял не попав, потому что это прямо тот же самое, я бы даже сказал рескин Конана.

2
Lekrefo

Уууууу ставлю, тестю!

1
Hevin

Ни в ДРГ, ни в Дюну не попал, жаль-жаль

1