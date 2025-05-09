Стартовал финальный бета-тест Dune Awakening перед релизом

Масштабные бета-выходные - последний тест перед июньским релизом игры - только что начались. С сегодняшнего дня и до 12 мая вы можете зайти на серверы и опробовать Dune Awakening. К сожалению или к несчастью, это не полностью открытое тестирование, хотя шанс получить вход если не велик, то очень высок.

Все, что вам нужно сделать, это: запросить доступ на steam-странице Dune Awakening, зарегистрироваться по электронной почте на главном сайте или посмотреть завтрашнюю трансляцию на Twitch, где Funcom обещает раздать "десятки тысяч ключей".

Бета впервые лишена пункта о неразглашении (NDA), так что можно стримить и публиковать геймплеи.