Стратегия Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа в сентябре

Действие Dune: Spice Wars происходит во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Вам предстоит выбрать одну из фракций, включая Дом Атрейдес и Дом Харконнен, и попытаться заполучить контроль над Дюной и спайсом.

Интриги, политическое давление, экономическое господство или открытое военное столкновение: что из этого вы выберете, в надежде добиться господства над самой важной планетой во Вселенной?