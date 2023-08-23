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Dune: Spice Wars 26.04.2022
7.1 174 оценки

Стратегия Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа в сентябре

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butcher69
Новости

Стратегия Dune: Spice Wars покинет ранний доступ и выйдет в версии 1.0 для ПК через Steam в сентябре, объявили издатель Funcom и разработчик Shiro Games.

Dune: Spice Wars впервые вышла в раннем доступе 26 апреля 2022 года.

Стратегия в реальном времени с элементами 4X от разработчиков получившей широкое признание игры Northgard. Действие игры разворачивается во вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта. Вам предстоит возглавить свою фракцию и сражаться за контроль и господство над суровой пустынной планетой Арракис.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Spillik

Играл пару месяцев назад - супер сырая, нет кампании. Тупо для фанатов залететь, сыграть пару раз. Ну или для любителей пвп.

1
bohdan2015

Dune которую мы заслужили:D

0