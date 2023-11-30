Dungeons 4 получила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы

The Gloating Evil вместе с издателем Kalypso Media и разработчиком Realmforge Studios представили хвалебный трейлер, в котором собрали положительные отзывы СМИ о недавно выпущенной стратегии и симулятора подземелий – Dungeons 4.

Последняя версия любимой фанатами серии Dungeons стартовала удивительно хорошо, получив высокую оценку и сохранив положительный рейтинг пользователей в Steam, Xbox и PlayStation.

Dungeons 4 уже доступна с Xbox Game Pass для консолей и ПК, а также для Xbox Series X|S, ПК с Windows 11 и PlayStation 5.