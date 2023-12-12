Для бумер-шутера DUSK состоялся выход HD-обновления и редактора для модов

В честь пятой годовщины DUSK, New Blood Interactive подготовила две крупных добавки для своего олдскульного шутера. Первой является HD-дополнение, полностью перерабатывающее визуальную оболочку игры, не уходя от ретро-атмосферы конца 90-х. Чтобы установить его, владельцам игры нужно перейти на страницу DUSK HD в Steam, добавить его в свою библиотеку и выбрать в меню запуска шутера. Прогресс прохождения из основной игры в HD-дополнение не переносится.

Второй добавкой обновления является набор SDK для создания модов. Инструментарий пока ещё немного сырой, но его уже должно хватить на то, чтобы утолить креативные запросы мододелов. Параллельно с ним, DUSK также обзавёлся своей Мастерской Steam.

В честь обновления, шутер продаётся со скидкой в 66% (игра доступна в России и Беларуси):