Духовный наследник Bloodborne? FromSoftware представила мрачный экшен The Duskbloods

Студия FromSoftware официально анонсировала свою новую игру – The Duskbloods. Проект был представлен во время презентации Nintendo Switch 2 и уже привлёк внимание поклонников.

Судя по первому трейлеру, игра вдохновлена Bloodborne: игроки погрузятся в мрачный, таинственный мир с неповторимой стилистикой и глубокой историей. От FromSoftware ожидаются сложные бои, тщательно проработанная атмосфера и богатая на события вселенная.

Релиз The Duskblood намечен на 2026 год, и проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2.