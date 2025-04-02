Духовный наследник Bloodborne? FromSoftware представила мрачный экшен The Duskbloods

Студия FromSoftware официально анонсировала свою новую игру – The Duskbloods. Проект был представлен во время презентации Nintendo Switch 2 и уже привлёк внимание поклонников.
Судя по первому трейлеру, игра вдохновлена Bloodborne: игроки погрузятся в мрачный, таинственный мир с неповторимой стилистикой и глубокой историей. От FromSoftware ожидаются сложные бои, тщательно проработанная атмосфера и богатая на события вселенная.
Релиз The Duskblood намечен на 2026 год, и проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2.
Онли он свич 2. Ох как я ржал увидев эту надпись.
капец ты жестокий. У меня от этой надписи очко подорвало
агуша-геймеры и новый соулс, ахахахаха
Эксклюзив Нинтендо?
скорее всего временный
cоглы.как и райз от капком релизнут через годик на пека
Ага, "временный" прям как bloodborn и demon souls. С этой конторой фиг знаешь как будет !
Тогда эмуль подождем,разница будет в том,что если не портанут,то кроме бесплатного варианта , других не останется.
Всё-равно неприятно. По итогам получим игру только в 2027.
Пожалуйста, скажите, что это всего лишь 1-апрельская шутка. Я не хочу в это верить
Ля, только на 2 сыч, серьезно? Ну, будем надеятся, что эмуль быстро запилят как со свичем.
Аудитория марио и зельды несомненно оценит этот продукт по достоинству 💀💀💀
А мне нравятся зельды, да и игры фромов навернул все за обе щеки)
Это онлайн кооп дрочильня , на манер Найтрейн , так что плевать что это эксклюзив свечки .
весь интернет горит. Бадзаки нас предал.
Да никто не горит, кроме совсем нищих а кому надо и если такие ярые фанаты то возьмут консоль
ради одной игры брать эту шнягу когда есть steam deck, нет уж спасибо, так же как и с Demon Souls Remake
ну бери - смотрю хорошо тянутся то игры 25 года, и киберпанк в 30 кадров хорошо прется на условно средних
а уже все знают что это мультиплеерная игра? лицо тех кто ради нее купит свич2 представил?
Посмотри внимательно на последние апдейты. Киберпанк идет в 60 кадров, без генерации
>Фромы
>эксклюзив
Бабадзаку ничему жизнь не учит
А он при чем? Вопросы к издателям
Это "найтрейгн" у нинтенды дома... расходимся
Чем занимается студия последнее время не понятно?
Я уж обрадовался, новая бродильня от Фромов.. Но хрен там, Свич онли. Пичаль.
Щас бы в 2к25 делать обоссаные эксклюзивы
ПВПВЕ кооп. Эксклюзив. Опять чтоль фромов в галеру впрягли?
По трейлеру больше смахивает, что взяли все неудачные идеи из Bloodborne и сделали вот это.
ах**! После стольких лет?
Жаль двигло всё то же...в трейлере: Блайд+манус, двое из божественной, годфри золотой, и тысяча других персов от фромов. Ещё одна такая игра и мы получим своеобразный конвеер а-ля юбисофт.
Хейтеры что с лицом?
ждем и верим!
штош, симпам Миадзаки предстоит покупка нового игрового девайса
Ну и шляпа...
Растроило то что и тут делают открытый мир, кроме как полюбоваться пейзажами он играм бабадзаки вообще не сдался, помню как я устал в елдене от того что часов 20 наскакал только на коне.
Выглядит максимально убого 😉
Уважаемые Хеймеры - особенно подразряд которых посмотрел такой трейлер и хихикает над агушами - вы ж сами жрете такой же кринж когда рассказываеде что елда для хардкорных геймеров, проходя через реки крови с мун вейлом на перевес.
Ну а про проект я конечно посмеялся, очередная параша для любителей батл роялей и "фирменного стиля бабадзаки" - по такому же принципу как и кринжрейн
Типо BB 2, только теперь эксклюзив для NS2.
Странное решение, видимо аудитория ПК и консолей по их мнению не заслужила. Подумаешь какая-то челядь, сделавшая имя Миядзаки а проектам студии всемирную славу. Хотелось бы конечно надеяться что это лишь из за денег, и когда игра не оправдает ожиданий и не отобьется они спешно выпустят ее на остальных платформах но что-то подсказывает что не так все просто.
Это чисто мультиплеерная херота, проходим мимо.
вампир с автоматом экс 2свича
Слава богу не елдак 2
куда нажать на предзаказ?
Опять очередной эксклюзив...
Г*вно жуткое. Графика ужас. Стиля или атмосферы никакой. Да еще вроде как и мульт?? Ужас. Чет Фромы последнее время только разочаровывают.
Последнее время, ER наоборот переплюнула в плане дизайна все их игры вместе взятые игры, один только дизайн вечного города чего стоит.
Эээ... Да ниче он не стоит. Поиграй еще раз в Dark Souls 3. Там всё лучше. ВСЁ. И там тоже есть свой город, покруче этой хрени. Elden Ring это наискучнейшее, однообразное дрочево. Самая натуральная деградация после невероятных DS3, BB и Sekiro. Просто скопированные ассеты. Но там хоть какой-то графоний был, а в этом трейлере даже этого нет.
Очередной соулслайк непонятно зачем было делать его экзом, как будто кто-то серьезно побежит ради него покупать консоль
Ну Нинтендо бабки вкинула в надежде на это, но я хз вообще кому такое интересно. Посмотрел мельком презентацию 95% все для дошкольников.
Побегут и ещё как побегут.