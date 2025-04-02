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The Duskbloods TBA
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица
6.5 11 оценок

Духовный наследник Bloodborne? FromSoftware представила мрачный экшен The Duskbloods

butcher69 butcher69

Студия FromSoftware официально анонсировала свою новую игру – The Duskbloods. Проект был представлен во время презентации Nintendo Switch 2 и уже привлёк внимание поклонников.

Судя по первому трейлеру, игра вдохновлена Bloodborne: игроки погрузятся в мрачный, таинственный мир с неповторимой стилистикой и глубокой историей. От FromSoftware ожидаются сложные бои, тщательно проработанная атмосфера и богатая на события вселенная.

Релиз The Duskblood намечен на 2026 год, и проект станет эксклюзивом Nintendo Switch 2.

28
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
hpi

Онли он свич 2. Ох как я ржал увидев эту надпись.

29
William Dwight

капец ты жестокий. У меня от этой надписи очко подорвало

6
001fess

агуша-геймеры и новый соулс, ахахахаха

16
William Dwight

Эксклюзив Нинтендо?

13
Аpelsin

скорее всего временный

2
Господин Никто Аpelsin

cоглы.как и райз от капком релизнут через годик на пека

0
TIDO Аpelsin

Ага, "временный" прям как bloodborn и demon souls. С этой конторой фиг знаешь как будет !

13
yrroodd TIDO

Тогда эмуль подождем,разница будет в том,что если не портанут,то кроме бесплатного варианта , других не останется.

0
Roy1010 Господин Никто

Всё-равно неприятно. По итогам получим игру только в 2027.

1
Mersedy

Пожалуйста, скажите, что это всего лишь 1-апрельская шутка. Я не хочу в это верить

8
Dark1994

Ля, только на 2 сыч, серьезно? Ну, будем надеятся, что эмуль быстро запилят как со свичем.

7
goodneighbor

Аудитория марио и зельды несомненно оценит этот продукт по достоинству 💀💀💀

7
Dark1994

А мне нравятся зельды, да и игры фромов навернул все за обе щеки)

2
gloccc

Это онлайн кооп дрочильня , на манер Найтрейн , так что плевать что это эксклюзив свечки .

6
Nikitos4125

весь интернет горит. Бадзаки нас предал.

4
agula98

Да никто не горит, кроме совсем нищих а кому надо и если такие ярые фанаты то возьмут консоль

-15
TheCalvariam agula98

ради одной игры брать эту шнягу когда есть steam deck, нет уж спасибо, так же как и с Demon Souls Remake

7
fortuneismax TheCalvariam

ну бери - смотрю хорошо тянутся то игры 25 года, и киберпанк в 30 кадров хорошо прется на условно средних

-4
Nikitos4125 fortuneismax

а уже все знают что это мультиплеерная игра? лицо тех кто ради нее купит свич2 представил?

-1
FN21887 fortuneismax

Посмотри внимательно на последние апдейты. Киберпанк идет в 60 кадров, без генерации

0
Tommy.

>Фромы
>эксклюзив
Бабадзаку ничему жизнь не учит

4
Titanw

А он при чем? Вопросы к издателям

0
ДЕНИСКА_омск

Это "найтрейгн" у нинтенды дома... расходимся

2
Артур Деменко

Чем занимается студия последнее время не понятно?

2
Moorchik

Я уж обрадовался, новая бродильня от Фромов.. Но хрен там, Свич онли. Пичаль.

2
Данила Бродский

Щас бы в 2к25 делать обоссаные эксклюзивы

2
Hevin

ПВПВЕ кооп. Эксклюзив. Опять чтоль фромов в галеру впрягли?

2
Rimasted

По трейлеру больше смахивает, что взяли все неудачные идеи из Bloodborne и сделали вот это.

2
haradrim

ах**! После стольких лет?

1
kekus1995

Жаль двигло всё то же...в трейлере: Блайд+манус, двое из божественной, годфри золотой, и тысяча других персов от фромов. Ещё одна такая игра и мы получим своеобразный конвеер а-ля юбисофт.

1
vegas99

Хейтеры что с лицом?

0
Ar55555

ждем и верим!

0
Alex Row

штош, симпам Миадзаки предстоит покупка нового игрового девайса

0
MаnGo

Ну и шляпа...

0
Just-a-your-King

Растроило то что и тут делают открытый мир, кроме как полюбоваться пейзажами он играм бабадзаки вообще не сдался, помню как я устал в елдене от того что часов 20 наскакал только на коне.

0
UralGames83Ru

Выглядит максимально убого 😉

0
fortuneismax

Уважаемые Хеймеры - особенно подразряд которых посмотрел такой трейлер и хихикает над агушами - вы ж сами жрете такой же кринж когда рассказываеде что елда для хардкорных геймеров, проходя через реки крови с мун вейлом на перевес.

Ну а про проект я конечно посмеялся, очередная параша для любителей батл роялей и "фирменного стиля бабадзаки" - по такому же принципу как и кринжрейн

0
Kenn1y

Типо BB 2, только теперь эксклюзив для NS2.

0
robin1991

Странное решение, видимо аудитория ПК и консолей по их мнению не заслужила. Подумаешь какая-то челядь, сделавшая имя Миядзаки а проектам студии всемирную славу. Хотелось бы конечно надеяться что это лишь из за денег, и когда игра не оправдает ожиданий и не отобьется они спешно выпустят ее на остальных платформах но что-то подсказывает что не так все просто.

0
Dima Kor

Это чисто мультиплеерная херота, проходим мимо.

0
WerGC

вампир с автоматом экс 2свича

0
G-1

Слава богу не елдак 2

0
Seth2236

куда нажать на предзаказ?

0
TheCalvariam

Опять очередной эксклюзив...

-1
LethalApple

Г*вно жуткое. Графика ужас. Стиля или атмосферы никакой. Да еще вроде как и мульт?? Ужас. Чет Фромы последнее время только разочаровывают.

-2
Kenn1y

Последнее время, ER наоборот переплюнула в плане дизайна все их игры вместе взятые игры, один только дизайн вечного города чего стоит.

0
LethalApple Kenn1y

Эээ... Да ниче он не стоит. Поиграй еще раз в Dark Souls 3. Там всё лучше. ВСЁ. И там тоже есть свой город, покруче этой хрени. Elden Ring это наискучнейшее, однообразное дрочево. Самая натуральная деградация после невероятных DS3, BB и Sekiro. Просто скопированные ассеты. Но там хоть какой-то графоний был, а в этом трейлере даже этого нет.

0
agula98

Очередной соулслайк непонятно зачем было делать его экзом, как будто кто-то серьезно побежит ради него покупать консоль

-6
borsic

Ну Нинтендо бабки вкинула в надежде на это, но я хз вообще кому такое интересно. Посмотрел мельком презентацию 95% все для дошкольников.

4
hpi

Побегут и ещё как побегут.

2