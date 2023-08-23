Сюжетная приключенческая игра Dustborn выйдет в начале 2024 года для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и ПК ©

Однопользовательская сюжетная приключенческая игра Dustborn выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store в начале 2024 года, объявили издатель Quantic Dream и разработчик Read Thread Games во время Gamescom 2023.

Вы играете за Пакса: изгнанника, мошенника, аномала — с возможностью использовать язык в качестве оружия. В поисках новой жизни и выхода Пакс был нанят для перевозки важной посылки из Пасифики в Новую Шотландию через территорию Американской Республики, контролируемой Правосудием

Исследуйте потрясающие нео-западные пейзажи альтернативной истории Америки на экскурсионном автобусе, управляемом роботом, и останавливайтесь в дюжине мест по дороге, чтобы собрать свою команду, управлять отношениями, выполнять миссии и решать все более сложные задачи. Но люди, у которых вы украли посылку, хотят ее вернуть, а авторитарное правосудие преследует вас по пятам, так что не забудьте взять с собой бейсбольную биту.