Ролевая песочница Dustgrave выйдет в Steam в 2024 году ©

Издатель Digital Tribe и инди-студия Innervoid Interactive анонсировали ролевую игру-песочницу Dustgrave, которая будет опубликована в Steam в 2024 году. Распад Империи Дахлан принес времена борьбы, времена войны, голода и чумы – но также и возможности для сильных и достаточно храбры, чтобы проложить свой собственный путь мечом и умом. Вы можете стать одним из этих искателей приключений и наемников, которые отправятся в эту беспокойную страну и оставят след – как преступник или герой; мудрый учёный или трудолюбивый; святой человек или просто наемник: выбор за вами.

Dustgrave предлагает игрокам полную свободу в настоящей ролевой игре-песочнице с привлекательной акварельной графикой и глубокой пошаговой боевой системой. Вы играете за группу искателей приключений на разоренных землях бывшей Империи Дахлан: вы можете создавать и настраивать своих персонажей с помощью расширенного редактора персонажей, а затем выбирать свой собственный путь без ограничений. Мир будет реагировать соответствующим образом на ваши поступки и решения: продвинутая система записей и взаимоотношений, которая отслеживает каждое событие в мире, а затем каждый NPC реагирует на то, что он знает о вас, в зависимости от своей морали и текущих пристрастий.

Dustgrave имеет глубокую пошаговую боевую систему, которая позволяет вам использовать множество различных комбинаций навыков и предметов, предлагая игрокам бесконечные возможности большой тактической глубины. Но в ваших руках также будет продвинутая система скрытности, которая позволит вам решать проблемы, используя свой ум, а не сталь: вы можете проникнуть в безопасные места, чтобы найти улики, украсть сокровища или убить свою цель, не оставив следов.